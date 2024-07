Banda criminal lanza dura amenaza a Maduro y las fuerzas chavistas

El líder de la banda criminal ‘Tren del Llano’, que opera en el estado Guárico, ha publicado un video en las redes sociales advirtiendo a las fuerzas de seguridad chavistas.

En el clip, declara que circula en redes sociales: “Mi consejo es que, escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quite a quien quiera”.

“No quiero violencia, no quiero generar homicidios, no quiere generar muerte, no somos generadores de muerte. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico vamos a empezar a lanzar ataques a los funcionarios”, fue la grave amenaza que lanzó el líder criminal.

Asimismo, aseguró que están en defensa de la voluntad de los ciudadanos: “no toquen al pueblo, respeten su decisión. Si no aténgase a las consecuencias. Así me muera, así pierda la vida, es el pueblo. Venezolano es venezolano y no se deje malandrear de nadie”.