Yeison Jiménez respondió a Amparo Grisales tras críticas a su música: Tengo lo que tú nunca tuviste

El cantante de música popular Yeison Jiménez protagonizó una nueva polémica al responder públicamente a las críticas de la reconocida actriz y jurado del reality Yo me llamo, Amparo Grisales. Un gesto, entre ambos artistas, que generó una ola de comentarios en redes sociales y debates sobre el contenido de ese género musical.

¿Cómo comenzó la polémica entre Yeison Jiménez y Amparo Grisales?

Todo comenzó en un reciente episodio del reality show Yo me llamo, donde un imitador de Jiménez interpretó el tema MLP. Durante la retroalimentación, Amparo Grisales no ocultó su desagrado y calificó la letra de la canción como “maluca”.

Según la diva colombiana, el contenido de la canción refleja un tono arrogante. “Eso es lo que le gusta a él, decir que estoy facturando, que estoy teniendo éxito, si soy el más teso, si soy el mejor, si soy el más bonito, todo... Esa es la canción”, comentó Grisales mientras hacía gestos de desaprobación.

Lea aquí: Laura Sarabia buscó a expresidente Uribe para mediar ante la crisis diplomática entre Colombia y EE.UU.

El tema en cuestión incluye frases como: “Dicen que es suerte, pero no saben toda la que me he comido. Algunos dicen que yo soy un presumido, yo los entiendo y sé que hay muchos ofendidos. Y me vale madre, más de diez años y conmigo no han podido”. Y al parecer, son justo esas palabras, que narran las dificultades y logros del cantante, las que no le agradan a Grisales, quien se enfocó en criticar no el talento del participante, sino el mensaje de la canción que interpretó.

La respuesta de Yeison Jiménez a Amparo Grisales en pleno concierto

Como era de esperarse, las declaraciones de Grisales no pasaron desapercibidas para el cantante, quien decidió abordar el tema durante su presentación en el Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela en Villeta, Cundinamarca, pues en medio del concierto, mientras interpretaba precisamente MLP, interrumpió su actuación para dirigirse directamente a Grisales, dejando clara su postura.

“Por quinta vez, una persona que yo siempre he respetado mucho tiempo, y hoy también lo voy a hacer, cada que alguien canta mi música tiene comentarios despectivos hacia mí y hacia mi música. Se llama Amparo Grisales”, expresó Jiménez, en un tono cargado de indignación y orgullo, y agregó: “Hoy la voy a respetar una vez más, reina. Nunca me he metido contigo, mi amor, pero quiero mostrarte algo: a mis 33 años tengo algo que tú nunca tuviste: éxitos musicales”.

La respuesta de Jiménez no terminó ahí. Aprovechó la ocasión para defender tanto a su público como a sus raíces campesinas, haciendo alusión a los presuntos comentarios de Grisales sobre su audiencia.

“Estoy en Villeta con toda esa gente 'chusma' que usted dice, con toda esa gente 'agropecuaria' que usted dice. Y esta gente de pueblo, como usted le llama, estos campesinos, son iguales a mí. Aquí la única que vive en 'Nueva York' , 'Caldas' es usted, mi reina”, concluyó el artista, provocando una ovación del público.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos y los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion