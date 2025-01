Laura Sarabia buscó a expresidente Uribe para mediar ante la crisis diplomática entre Colombia y EE.UU.

Este martes se reveló que Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y próxima Canciller, inició conversaciones con ex presidentes colombianos para afrontar la tensión diplomática que surgió tras un intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump.

La controversia, centrada en políticas migratorias, puso en riesgo las relaciones bilaterales. Ante esta situación, Sarabia consultó con figuras clave, entre ellas el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien confirmó su participación en los esfuerzos por buscar una solución.

“Me contactó una tercera persona para decirme que la señora Canciller necesitaba hablar conmigo urgentemente”, relató Uribe. En la conversación, Sarabia mencionó que ya tenía una propuesta en curso y buscaba apoyo para facilitar su implementación. “Le dije que este asunto requería una solución inmediata”, agregó.

Según informó The New York Times, Sarabia contactó al menos tres ex presidentes, incluido Uribe, quien, a pesar de sus diferencias políticas con Petro, manifestó su intención de colaborar. “Aunque tenemos diferencias con el presidente Petro, esto necesitaba resolverse. Estoy dispuesto a ayudar”, citó el diario.

Durante las gestiones, Sarabia pidió a Uribe usar sus conexiones en Washington, incluyendo al senador Marco Rubio, para mitigar las tensiones y evitar medidas drásticas por parte de la administración Trump. Finalmente, Petro accedió a recibir vuelos con deportados colombianos, lo que permitió desactivar una situación que amenazaba con escalar.

