Matías Pisano, jugador del Cúcuta Deportivo: me motivó el proyecto, el objetivo de volver a primera

‘Matute’ firmó tras jugar en 2024 con Chacarita Juniors de la Primera Nacional (segunda) de su país donde tuvo regularidad y goles. Su estreno aún no está confirmado para este jueves 30 de enero, cuando el Cúcuta abra su año ante Patriotas en Tunja.

“Jugué todo el torneo pasado, pero siempre hay cosas por mejorar en la parte futbolística y física. Trataré de hacer lo mejor para llegar”, comentó el zurdo.

¿Qué esperar de Pisano?

Pisano es un veterano con pasos por Chacarita, Independiente, Talleres, Aldosivi y Argentinos Juniors (Argentina); Cruzeiro y Santa Cruz (Brasil); Tijuana (México), Atromitos (Grecia), Al-Ittihad Kalba (Emiratos Árabes Unidos), América (Colombia) y Palmaflor (Bolivia).

“Me gusta tener la pelota, soy creativo, de asistir y hacer goles. Vamos a tratar de hacer eso, de dar juego. Me gusta jugar como extremo derecho mientras me llegue la pelota, me gusta tirarme al centro, tratar de hacer jugar y anotar goles”, expresó el hábil jugador de 1.62 metros de estatura.

Asimismo, Matías –quien tomaría el dorsal 9- afirmó ser una persona muy positiva que trata de impregnar ello en el grupo de jugadores.