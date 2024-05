Verónica Giraldo, la hermana mayor de Karol G, revela sus secretos de belleza

Verónica es la mayor de tres hermanas, de tres mujeres nacidas en Medellín marcadas por el éxito en el mundo del entretenimiento.

Su hermana menor es Carolina, mejor dicho, la famoso Karol G, mientras que Jessica, la del medio, es la manager y cabeza visible de ese proyecto artístico.

Verónica, por su parte, es una tiktoker, maquilladora y cosmetóloga, y en sus cuentas en redes sociales Verotips (@verogiraldonavarro) entrega tips y consejos sobre el cuidado de la piel y maquillaje. En Instagram tiene 1,2 millones de seguidores.

Sobre cómo nació esta pasión, Verónica le contó al medio de comunicación El Colombiano que todo surgió sin planearlo.

“Yo siempre he sido una mujer a la que le ha encantado el autocuidado, algo heredado de mi mamá. Soy de tratamientos caseros, de trucos de las abuelas, hasta que un día una amiga me preguntó qué me aplicaba en el pelo y la cara, y ahí empezó todo. Comencé a compartir mis tips en redes sociales; así nació Verotips”, cuenta Verónica, quien detalla que, a la par de los consejos, comenzó a estudiar cosmetología y maquillaje.

Su faceta como influencer en temas de belleza la suspendió por voluntad propia durante dos años y ahora la está retomando. “Quedé en embarazo, que fue un poquito duro porque sentí muchos síntomas, entonces tuve que parar ese sueño. Fue un embarazo de alto riesgo, con mucho sangrado, y lo importante era la salud de mi bebé y la mía”.

Recuerda que se fue a vivir a la casa de sus papás porque no podía estar sola y cerró el emprendimiento Verotips, que en ese entonces ya tenía un espacio físico, un lugar en el que las mujeres iban a aplicarse los tratamientos recomendados.

“Fue muy duro, pero ahora que mi hija ya está grande vuelvo por este camino”, detalla Verónica Giraldo.

Planes

En esta nueva etapa, que comenzó de lleno este año, lanzó un skincare que incluye espuma facial y un tónico de agua de rosas, “que para mí es el más top del mundo, porque eso viene desde las abuelitas”.

Su idea es estar con su marca en Expobelleza, que se realizará del 20 al 23 de junio en Plaza Mayor.

“Estoy feliz por hacer realidad dos grandes sueños: ser mamá, que en algún momento me dijeron que no podía por temas médicos, me habían dicho que era estéril, y el segundo que es tener Verotips en el mercado y dando master clases a mis seguidoras”.

Antes de dedicarse al maquillaje, estudió diseño de modas, comunicación social e inglés, y dice que el apoyo de sus padres y de sus dos hermanas fue fundamental para seguir el camino del maquillaje. Verónica dice que pese a que Karol G tiene su propio maquillador (Duván Foronda) siempre la acompaña “aprendiendo mucho de ese proceso”.

Un tema familiar

Consultada por ese espíritu emprendedor de las tres hermanas Giraldo Navarro, destaca que es un tema de familia.

“Mi papá es santuariano y la gente de El Santuario es muy negociante, además mi mamá es una guerrera, toda la vida trabajó. Todo esto viene de casa, del ejemplo de dos padres luchadores, tanto así que cuando comenzó la carrera de Karol nos involucramos en todos los aspectos”.

Ahora, la nueva consentida de la casa, que de paso le quitó el título de “niña” a Karol G, es Sofía, la hija de Verónica, que ya es toda una celebridad en redes sociales.

“Mis dos hermanas, además de admiración y orgullo, representan alegría, amor, respeto y unión. Somos mujeres que nos apoyamos y nos amamos demasiado, cada una tiene sus mundos y sus historias, pero siempre tratamos de estar juntas”, dice Verónica, que reconoce el gran parecido físico y que el tono de voz entre las tres es bastante similar.

