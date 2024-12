Alias Pichi, el Pablo Escobar de Santander, cae tras meses de fuga

Lea más: En el barrio El Contento de Cúcuta ocurrió un crimen en medio de una caravana

Los delitos cometidos por alias Pichi

A Óscar Camargo Ríos se le señala de participar en varios homicidios y de manejar el tráfico de drogas en varias partes de la ciudad. Además por integrar el grupo delictivo ‘los de San Rafa’ en Bucaramanga, en contra de ‘los del Sur’, y en medio de esas disputas por el control criminal y de distribución de estupefacientes en la ciudad es que terminó condenado a siete años y medio de cárcel por concierto para delinquir, que lo llevaron a tener una vigilancia de la sentencia en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Medellín.

¿Cómo se fugó alias ‘Pichi’?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que el jueves 10 de octubre, en horas de la tarde, sus funcionarios realizaron una visita de verificación a la residencia de ‘Pichi’ y no encontraron nada fuera de lo normal. Durante la inspección, incluso tomaron una foto del recluso, quien se encontraba de pie y vestido completamente de negro.

No obstante, alrededor de 15 minutos después de concluir la diligencia, recibieron una alerta desde el centro de monitoreo. Al regresar al lugar, descubrieron que ‘Pichi’ ya no estaba allí y que había dejado el brazalete electrónico de geolocalización antes de fugarse. Desde ese entonces, las autoridades no descansaron con las búsqueda.

