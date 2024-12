Selena Gómez y Benny Blanco anunciaron su compromiso, ¿cuándo y dónde será la boda?

El productor, conocido por su colaboración con importantes figuras de la música, también se unió a la celebración virtual con un comentario en la publicación: “Oye, espera... esa es mi esposa”, confirmando con humor el compromiso.

La noticia ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde amigos y colegas del mundo del espectáculo no tardaron en expresar su alegría. Entre las felicitaciones más destacadas están las de Taylor Swift, quien manifestó su intención de ser “la chica de las flores” en la boda; Jennifer Aniston, quien escribió: “No podría estar más feliz por ustedes”; y Gwyneth Paltrow, quien añadió: “Merecen toda la felicidad del mundo”.

Selena Gómez, de 32 años, y Benny Blanco, de 36, hicieron pública su relación en 2023, después de colaborar en proyectos musicales como el éxito I Can’t Get Enough en 2019. Aunque en sus inicios su relación generó opiniones divididas entre los seguidores, la pareja demostró una estabilidad emocional y una conexión genuina, tanto que en una entrevista reciente, Gómez describió a Blanco como “el absoluto todo de mi corazón”.

En mayo pasado, Benny Blanco insinuó la posibilidad de un compromiso durante una entrevista con Howard Stern, donde confesó que “tenía que ponerse las pilas” para dar el siguiente paso. Ahora, con el anuncio oficial, esta pareja consolidada recibe una ola de admiración tanto de sus seguidores como de sus pares en la industria.

El compromiso marca un hito importante en la vida de Selena Gómez, quien recientemente ha recibido nominaciones al Globo de Oro por su desempeño en la serie Only Murders in the Building y la película Emilia Pérez. Además de su exitosa carrera musical y actoral, Gómez también se ha destacado como empresaria con su marca de cosméticos Rare Beauty, consolidándose como un referente de empoderamiento.

Por el momento, no se han compartido detalles sobre la fecha o el lugar de la boda, pero la expectativa entre sus seguidores crece sin medidas.

