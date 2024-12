El drama de Juan Pablo Granados, el médico que ruega por un tratamiento para el cáncer

A diario en redes sociales se ven denuncias relacionadas con problemas en el sistema de salud. Ya sea por falta de entrega de medicamentos, tratamientos, negligencia o, sencillamente, caos. No es para menos. El sistema de salud históricamente ha sufrido males estructurales y suele decirse que está en cuidados intensivos a pesar de los intentos por impulsar reformas, castigar la corrupción o malos manejos públicos y privados.

Lo cierto es que mientras eso sucede, la vida de las personas enfermas se agrava. Es el caso de Juan Pablo Granados, un médico que padece un cáncer complicado y que denuncia no haber recibido tratamiento hace casi un mes en la Clínica de Los Cobos por parte de la EPS Compensar.

“Cuando uno lo ha perdido todo ya no le tiene miedo a nada. Me di cuenta de que las medidas legales no sirvieron, pasaban los días, no tuve ningún tipo de respuesta y pensé, si lo peor que le puede pasar a un ser humano es la muerte y a eso me están llevando, ¿qué puedo perder? Seguramente llegué a mi límite”, le dijo el médico a la W Radio.

“Estoy solo contra dos grandes corporaciones, pero con un gran poder, un cartel que hizo mi hija, con la fuerza y el valor de seguir adelante”, agregó.

El cartel al que se refiere, como se ve en la foto, expone una frase que ha conmovido a varias personas en las redes: “Soy médico y salvé vidas con amor”.