¿Qué se sabe? Los Patojos revelaron que fueron amenazados luego de la muerte de su mamá

¿Quiénes son Los Patojos?

Los Patojos son oriundos de Santander y alcanzaron gran popularidad en redes sociales gracias a sus videos de humor. Su contenido retrata situaciones cotidianas de la vida en el campo, siempre con un toque cómico y auténtico que ha conquistado a miles de seguidores.

La familia está compuesta por el padre, Gildardo Ortiz, la madre, Yenny Ariza, y sus hijos, Naren Alexander y Andrés Javier. También participa Paola Moreno, novia del hijo mayor. Los Patojos comenzaron a publicar videos durante la pandemia de COVID-19, hace aproximadamente cuatro años, y rápidamente ganaron el cariño del público.

Los videos de Los Patojos se caracterizan por su humor sencillo y relatable, basado en las experiencias diarias de una familia campesina. Desde tareas agrícolas hasta situaciones familiares, cada video ofrece una mirada divertida y genuina a la vida en el campo colombiano. Su lema en redes sociales es: “Somos una familia campesina y hacemos videos de humor de cosas que suceden en nuestro campo colombiano”.

La autenticidad y el carisma de Los Patojos les han permitido acumular una gran cantidad de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook. Su contenido no solo entretiene, sino que también ofrece una representación positiva y respetuosa de la vida rural, algo que ha resonado profundamente con su audiencia.

¿Qué se sabe de la muerte de la mamá de Los Patojos?

La muerte de Yenny Ariza, madre de los integrantes del grupo de creadores de contenido Los Patojos, ha sido un evento trágico y conmocionante. Yenny Ariza fue encontrada sin vida el 26 de agosto de 2024 en la finca familiar ubicada en el municipio de Jesús María, Santander.

Su cuerpo fue hallado suspendido de una viga en la vivienda. Las autoridades encontraron un cuaderno junto a su cuerpo, en el que Yenny habría dejado una nota explicando su decisión y despidiéndose de sus seres queridos3. Sin embargo, la familia insiste en que hay algo extraño en el caso y que Yenny no se quitó la vida.

El 3 de septiembre de 2024, Los Patojos publicaron un video en sus redes sociales pidiendo respeto y aclarando que están pasando por un momento muy difícil. Expresaron su dolor y pidieron que se eviten las especulaciones y acusaciones sin fundamento.

Las reacciones de los internautas han sido mixtas tras la publicación del comunicado: “Solo show mediático, aquí hay algo raro, si quieren su duelo aléjense un tiempo de las redes no armen show que ni natural se ve lo que dicen, cómo dice el dicho blanco es, gallina lo pone y frito se come… triste me parece lo que le sucedió a la señora y lo hagan ver cómo algo normal, yo estaría de siquiatra como mínimo, no haciendo videos para dar show, estamos en el país del amarillismo”; “No les creo nada todo lo volvieron espectáculo”; “Por qué les gusta juzgar solo ellos saben su dolor yo no sé porque la gente te se creen con el derecho de criticar el dolor de los demás. Oiga respeten, enserio, dejen todo en manos de la justicia y de Dios, pero dejen de atacarlos, ellos no tiene que salir al mundo a llorar y hacer cosas que la gente quiere que hagan y cada quien asume su dolor a su manera. Si quisieron grabar pues bien y si no pues no, pero dejen de estarse metiendo en la vida de los demás, busquen oficio”, fueron algunos de los comentarios.

