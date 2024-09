Brian May, guitarrista de Queen, reveló que tuvo un leve derrame cerebral

El músico dijo además que ya está bien de salud, al mismo tiempo que pasaba un avión cerca, y entre bromas dijo que no se le permitía tener aeronaves volando encima de él. “No se me permite que me sobrevuelen aviones, lo que me estresará”, afirmó el guitarrista a modo de charla.

Aparte de su participación en la banda de Rock conformada por el vocalista Freddie Mercury, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, May también es astrofísico y activista por los derechos de los animales.

