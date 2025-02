¡Qué hiciste con Ecomoda, Armando! Los divertidos memes que dejó el acalorado consejo de ministros

El Consejo de Ministros de anoche fue como un capítulo de la novela Yo soy Betty, la fea- en donde la junta directiva se enteró de que Ecomoda (Presidencia) estaba embargada.

Y prácticamente fue así, porque sacaron los “trapitos al sol” sobre la incomodidad que tenían algunos miembros del gabinete con Armando Benedetti y Laura Sarabia.

De hecho, la vicepresidenta Francia Márquez lanzó algunos dardos al mandatario Gustavo Petro y manifestó que su familia estaba más segura con el gobierno de Iván Duque.

Consejo de Ministros: Francia Márquez habló sobre sus tías, víctimas del conflicto en Cauca

“Ayer me dijo mi propia familia que aquí nos están cayendo los casquillos de los disparos. Es algo que me duele, presidente, a mí me duele que mi gente me diga que estaban mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno”, afirmó la Márquez con un tono nostálgico.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se pronunció para proponerle la renuncia a todo el gabinete tras el bochornoso encuentro ministerial.

“Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace dos semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno”, señaló el ministro Cristo en sus redes sociales.

