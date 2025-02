“Desdibujamos este espacio”, Laura Sarabia tras televisado consejo de ministros

Tras el consejo de ministros celebrado la noche del martes, el primero en ser televisado en la historia del país, la canciller, Laura Sarabia, afirmó que la sesión desdibujó su propósito como espacio para definir cómo cumplirles a los colombianos y colombianas, lo que calificó como “una noche para reflexionar”.



“Cada ministro tiene una responsabilidad, y el Consejo de Ministros es la instancia para definir cómo cumplirles a los colombianos y colombianas. Hoy no lo hicimos y desdibujamos este espacio”, afirmó a través de X la Canciller, quien fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte de varios ministros del Gobierno de Gustavo Petro.

La sesión, que se extendió por más de seis horas, estuvo marcada por intervenciones de varios ministros que cuestionaron su papel dentro del Gobierno.



El Consejo de Ministro tenía como objetivo debatir sobre los nuevos decretos de la Conmoción Interior en el Catatumbo. Sin embargo, el tema apenas fue mencionado entre los discursos y enfrentamientos que se evidenciaron en la transmisión en vivo.



La vicepresidenta Francia Márquez expresó su descontento con la actitud de Sarabia, afirmando: “No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: 'respéteme'. Soy la Vicepresidenta y no me parece”.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente, también cuestionó el rol de Sarabia, señalando que las relaciones exteriores y la jefatura de gabinete están en manos de personas ajenas al proyecto de Gobierno.



Por su parte, Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), calificó como mentiras las afirmaciones de Sarabia sobre la participación de su entidad en el recibimiento de deportados de Panamá.



Alexander López, director del DNP, también manifestó su desacuerdo durante la transmisión, señalando que la presencia de Sarabia refleja una falta de cohesión en el Ejecutivo.

