Me llamaron a cantar mientras abusaban de mí : Jaziel, exparticipante de La Voz Kids, contó que fue víctima de abuso sexual

No obstante, a pesar de la alegría que irradiaba en el escenario, Jaziel guardaba un doloroso secreto. Cinco años después de su participación en La Voz Kids, la joven compartió en sus redes sociales que, durante su paso por el programa, fue víctima de abuso, algo que en ese momento mantuvo en silencio y que pasó desapercibido para todos. Su confesión conmocionó a quienes la recuerdan con cariño desde su paso por el reality.

La joven, aunque no entregó más detalles de lo que le ocurrió, aclaró que esto no ocurrió dentro del programa televisivo y que las personas que la acompañaron en ese momento, no sabían por lo que ella estaba atravesando.

La joven en su red social de TikTok comparte su testimonio de cuando era pequeña, inspirando a más jóvenes a que hablen y no se queden calladas si viven situaciones similares.

