Denuncia en Cúcuta: “Por culpa de Coosalud mi esposo perdió la visión”

Cada día son más las personas que se suman a la lista de afectados por la aguda crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

No son sólo pacientes esperando medicamentos, sino también pacientes esperando por procedimientos de mayor complejidad, con la esperanza de reparar su deteriorada salud, pero que van empeorando ante las demoras provocadas por los múltiples problemas que enfrentan las empresas prestadoras de salud.

Jesús García León, un paciente de 60 años, es uno de esos casos que retrata la gravedad de lo que está sucediendo dentro del sistema de salud colombiano.

Afiliado a la EPS Coosalud, García León espera desde hace cinco años por una cirugía oftalmológica, que le permita recuperar su visión, afectada por un cuadro de cataratas, consecuencia de una diabetes que le fue diagnosticada en 2018.

La Opinión conversó con Sara Beltrán, esposa de García, quien narró el drama vivido en el último lustro, producto de la crisis financiera de las EPS.



“Por culpa de Coosalud mi esposo perdió la visión”, afirmó Beltrán, quien explicó que además de la afección en la vista y producto de la diabetes, Jesús también es un paciente crónico renal, que debe dializarse tres veces por semana.

“Estamos desde hace cinco años a la espera que le hagan esa cirugía en los ojos”, dijo la mujer, quien narró el calvario que empezó cuando estaba afiliado a Saludcoop, ahí se le hizo todo el tratamiento previo, con gotas y demás, así como todos los exámenes preoperatorios y cuando ya estaba listo, cancelaron todo por terminación del contrato con la clínica en la que se iba a operar.

La historia se repitió cuando se pasaron a Coosalud, donde nuevamente cuando todo el proceso previo estaba adelantado y ya se habían tomado medidas para el lente intraocular, surgió un nuevo cierre contractual con el centro médico de turno, la Clínica Peñaranda, y la operación se canceló de manera abrupta.

En medio de las constantes suspensiones ha pasado lo peor. Jesús García perdió la totalidad de la visión y ahora se ha convertido en una persona totalmente dependiente de sus familiares para llevar a cabo sus funciones básicas, desde comer hasta vestirse.

Lo último que le dijeron en la EPS Coosalud es que el paciente sería remitido a la Clínica San Diego, donde debería iniciar desde cero el proceso de evaluación ¿cuándo? No se sabe, porque al parecer no hay citas disponibles.

La esposa de Jesús señala que lo que viven es una situación desesperante. “Mi esposo ya no duerme, casi no come, y ha comenzado a decir que así no quiere vivir”, dijo Sara, quien asegura que con este agravante ya no lo puede dejar solo.

¿Que dijo Coosalud?

La Opinión intentó comunicarse con los representantes de Coosalud en la ciudad pero no fue posible.

A través de la oficina de comunicaciones se planteó el caso, haciendo énfasis en la gravedad de la situación, pero aún así la respuesta fue igual a la que reciben los pacientes que van con mayor urgencia: la información será revisada con el equipo y será informado de los pasos a seguir, de acuerdo a la trazabilidad.

Los problemas de Coosalud no se han presentado sólo en Cúcuta, sino en también en diferentes ciudades del país, razón por la cual ha sido denunciada en varias instancias y llamado la atención por la Superintendencia Nacional de Salud y órganos de control, “por su reiterado y sistemático incumplimiento en la prestación de los servicios médicos”, denunció Beltrán.

