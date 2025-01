¿Lina Tejeiro se casa? Se encendieron las redes con este anuncio

La creadora de contenido Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores este jueves al compartir un video en el que reveló un inesperado encuentro con la actriz Lina Tejeiro. Aunque no dio detalles concretos al inicio, las pistas que ofreció encendieron las redes sociales y llevaron a los internautas a especular sobre un posible compromiso matrimonial de la reconocida actriz.

En el clip, Sevillano comenzó con un enigmático mensaje: “Galón, galón, galón. Este galón no me incumbe contarlo, pero yo lo tengo que contar así sea un poquito”. Luego, relató que, tras mudarse a Bogotá, quedó de verse con una amiga cercana para almorzar. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontró con una escena que la dejó sin palabras: su amiga apareció vestida de novia, con anillo de compromiso, ramo y un fotógrafo presente.

“Yo voy viendo anillo, yo voy viendo flores, yo voy viendo ramo, yo voy viendo fotógrafo y yo dije: ‘¿Pero, What the fuck?‘”, narró Sevillano entre risas y sorpresa. Aunque inicialmente no reveló la identidad de su amiga, compartió tres imágenes que rápidamente permitieron a los seguidores identificar a Lina Tejeiro como la protagonista de la escena.

¿Se casa Lina Tejeiro?

Horas más tarde, Tejeiro confirmó las especulaciones al publicar un video en TikTok donde apareció de vestido blanco y el anillo de compromiso que Sevillano había mostrado. “Me voy a casar, me voy a casar. ¡No! No te lo puedo creer. Uno cómo dice ‘Acepto’ cuando se va a casar”, expresó la actriz en el clip, visiblemente emocionada.

A pesar de la contundencia de las imágenes, algunos usuarios dudaron de la veracidad del anuncio, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar la nueva novela en la que Tejeiro es protagonista y donde su personaje contrae matrimonio. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación entre el supuesto compromiso y la producción televisiva.

Sevillano, por su parte, aclaró que contó la primicia con el consentimiento de Tejeiro, quien le habría dado luz verde para compartir la noticia antes de que otros medios lo hicieran. “Ella me dijo que tranquila, que lo publicara porque ella va a contarlo también”, explicó la influenciadora.

Mientras tanto, sus seguidores esperan más detalles sobre este sorpresivo anuncio, que generó un intenso debate en redes sociales. ¿Se trata de un compromiso real o de una estrategia publicitaria? Por ahora, solo queda esperar a que Lina Tejeiro aclare el video.

