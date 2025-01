Uno no es perro, para que le estén tirando la comida: desplazado del Catatumbo

Un caso de revictimización de desplazados del Catatumbo, que se dio a conocer en las redes sociales, generó rechazo. El hecho lo protagonizó un hombre que, al parecer, se hacía pasar por intermediario entre el hotel que aloja un grupo de víctimas y el operador logístico y la Alcaldía de Cúcuta.

Las imágenes muestran a ese ciudadano en una discusión acalorada con uno de los desplazados. “Si no le sirve el restaurante, váyase para el estadio –General Santander, lugar en donde estaban censando a los catatumberos que llegaron a la ciudad- y pida cambio de hotel”, le dice furioso ese hombre.

Lea además: Hoteles de Cúcuta con desplazados entraron en crisis, ¿por qué?

Sin embargo, el detonante del pleito fue que este sujeto amenazó al desplazado, quien, además, está en condición de discapacidad, con sacarlo a él y a una mujer de dicho hotel.

“Se ve que usted no necesita… Sí lo voy a sacar del hotel, yo estoy pagando el hotel, estoy pagando la comida, lo voy a sacar”, le dijo ese sujeto, a lo que el líder social le respondió: “porque el alcalde le está dando plata a usted”.

No obstante, el sujeto siguió con sus recriminaciones y en un tono humillante le expresó que si no le servía la comida que le estaba trayendo que se regresara a su tierra.

Un día antes, este hombre había aparecido en otro video en redes sociales, con una actitud similar hacia desplazados, diciéndoles: “esto lo estoy pagando desde mi bolsillo, porque no me dieron plata hoy”, al tiempo que los invita a protestar y los llama arrimados. Ante esto, la mujer con la que discutía le respondió: “no nos dé nada… no nos humille, cómo así que estamos arrimados”.

Le puede interesar: Ministro Cristo dice que impuestos por crisis del Catatumbo durarían todo 2025

La Opinión ubicó el alojamiento en donde ocurrió esta irregularidad. Uno de los administradores afirmó que este individuo les llevó un grupo de desplazados y les dijo que “él estaba encargado, por parte de los operadores, para manejar el hospedaje y la comida”, por esta razón no hablaron directamente con la administración municipal ni con la Corporación Gobernanza Integral, pues, ese hombre se mostró todo el tiempo como “el intermediario”.

El hotelero enfatizó que hasta el día de la lamentable situación fue que tuvieron contacto directo con el operador logístico y desde ese momento manejan la comunicación directa con sus representantes.

Además, enfatizó que nunca estuvieron encargados de contratar la alimentación de los huéspedes, porque no era lo acordado. Expresó que, desde el sábado 18 de enero, cuando recibieron a los desplazados, han prestado un servicio de hospedaje en óptimas condiciones.

La víctima de la agresiones señaló que no hay queja contra el hotel y que, al contrario, está muy agradecidos. “Todos se portan muy bien con nosotros y están pendientes que contemos con adecuadas condiciones”.

No obstante, recordó la humillación sufrida por parte de la persona que les estaba trayendo la comida, afirmando que él le tiró la cena.

Lea también: Cinco expositores y más de 100 compradores representan a Norte de Santander en Colombiatex 2025

“Me dijo: ‘si quiere tragar esto, trague, si no, se puede ir’. Y me trató muy feo. Usted sabe que nosotros no estamos para eso. Uno no es perro, para que le estén tirando la comida. Merecemos respeto, porque eso no es regalado, lo que nos está dando. Así sea una agüita que nos regalen, somos muy agradecidos”, añadió.

¿Subcontratación del operador?

Se consultó la administración municipal, desde donde se desligaron de la persona en cuestión y recalcaron que “Charles Castro –como se hace llamar este sujeto- no tiene nada que ver con la Alcaldía”.

Igualmente, se consultó al operador de Corporación Gobernanza Integral, Yair Mora, contratista encargada de la atención a los desplazados, quien precisó que ese hombre no tiene ninguna relación con la entidad y que fue el hotel el responsable de contratar el servicio de comida.

“Este episodio que pasó con ese personaje no ha hecho sino complicar las cosas, pero hay que salir a desmentirlo y a contar verdaderamente cómo son las cosas”, enfatizó Mora. Aseguró que la entidad no subcontrata servicios, porque la relación es operador-hotel.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion