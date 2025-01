Doña Toche arremetió contra la EPS Coosalud tras negarle la atención a su hija: estoy mamada

Indignada y molesta por dicha situación, Doña Toche también aseguró que la EPS Coosalud la han enviado a diferentes entidades y en ninguna su hija ha recibido la tención especializada que requiere con urgencia.

“¿Dónde yo voy y le pongo la queja a ese ‘toche’ Gobierno que me tiene harta? De esos ‘toches’ dueños de Coosalud que no ponen la cara, que me mandan primero para el Hospital Simón Bolívar y ahora tan conchudos que me llaman de Roosevelt y me dicen que me van a dar la cita de la china en Roosevelt, pero que tiene que volver a iniciar el proceso. Yo me pregunto, ¿a ustedes les parece justo esta joda?”.

A todo este drama, también se suma que la niña no ha recibido durante meses los elementos esenciales que necesita como pañales de pediasure, de acuerdo con Deciré la EPS Coosalud no ha querido autorizarle.

