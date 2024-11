La historia de discriminación de Miss Nigeria, la virreina de Miss Universo

“Al principio lo ignoré, pero a medida que avanzaba en el certamen, las críticas empezaron a aumentar. Me dije: estoy representando a un país, pero no siento el cariño de la gente a la que represento. Llegué a preguntarme: ¿vale la pena?”, dijo Chidimma al diario The Sowetan.

Agregó que el conflicto, el racismo y la xenofobia fueron los detonantes para que rechazara el título a pesar de haber nacido y crecido en Sudáfrica.

“Para ser honesta, siento que todo esto es odio entre negros, ya que no soy la única en esta competencia que tiene un apellido que no es sudafricano. Siento que la atención se centra en mí por el color de mi piel, lo que creo que es una desventaja. También ha sido algo que he tenido que superar desde niña”, agregó.

La situación se agravó cuando Chidimma celebró su triunfo del certamen con su familia paterna, quienes en ese momento usaban atuendos típicos nigerianos.

Fue así como desde Nigeria optaron por darle la nacionalidad para que compitiera en el reinado del país, donde ganó la corona mientras representaba al estado de Taraba.

Chidimma viajó a México y desde el minuto uno cautivó en el certamen por su belleza. Ella pasó al top 30, luego al top 5 y a primera finalista junto con la danesa que se coronó como Miss Universo 2024.