Acusan a Farina de perjudicar a Daniela Toloza en Miss Universo 2024: esta es la razón

Hay tristeza en Colombia porque los resultados de Miss Universo no fueron nada positivos. Y no es que Daniela Toloza no sea hermosa, pero luego de cinco años de estar en el top 10 de finalistas del concurso, este año nuestra representante no quedó ni siquiera entre las 30 semifinalistas.

El evento, que se realizó en Ciudad México, dejó como ganadora a Victoria Kjaer, la señorita Dinamarca, país que por primera vez se llevó la corona.

Ahora, en Colombia se preguntan: ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que lejos de lo que se podría imaginar, en el país se asegura que no el problema no fue el desempeño de Daniela lo que trajo tan pobre resultado, sino la participación de Farina la que influyó negativamente en el resultado.

Las críticas hacia Farina se centran en la percepción de que su participación como jurado pudo haber influido negativamente en la evaluación de Daniela Toloza. Algunos aseguran que la razón es que los demás jurados pensaron que podría haber un favoritismo y otros aseguran que puede ser todo lo contrario, que Farina no presionó lo suficiente.

Otros usuarios de plataformas como X señalaron que la responsabilidad sí recae sobre Daniela y que debieron elegir a María Alejandra Salazar, representante del Huila.

Por su parte, Farina no ha emitido declaraciones públicas respecto a estas acusaciones, que para los expertos carecen de fundamento pues en otras ocasiones también ha habido jurados de otros países.

En lo que a ella respecta, Daniela rompió el silencio sobre su participación en Miss Universo y en su cuenta de Instagram expreso: “Mi corazón está llenísimo de alegría, gratitud y tranquilidad por vivir junto a ustedes una de las mejores experiencias de mi vida; porque dejamos en alto el nombre de Colombia, mostrando lo más bello de nuestro país, de comunicar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gente. Fueron 19 días en los que respirábamos Colombia cada segundo, en donde cada persona con la que compartí, se llevó un pedacito de nuestra amabilidad por siempre”.

Desde el 2014, año en que Paulina Vega se alzó con la corona de Miss Universo, el país no ha vuelto a conseguir un triunfo en el certamen, salvo la recordada situación de Ariadna Gutiérrez en 2015, cuando fue anunciada como ganadora por error y, minutos después, se le retiró el título. Este año marca una década sin coronas para Colombia, lo que ha desatado un sinfín de comentarios en redes sociales sobre la supuesta “maldición de Paulina Vega”.

Los internautas han inundado las redes sociales con memes y teorías sobre la “maldición” que, según ellos, dejó Paulina Vega en el certamen. Algunos bromearon diciendo que desde su triunfo, el camino para las representantes colombianas se ha vuelto cada vez más difícil.

