Falleció Francisco “Paco” Ramírez, reconocido locutor y creador del personaje de la Tía Inés en Tropicana

La radio colombiana está de luto. Francisco “Paco” Ramírez, un reconocido locutor del país, falleció tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Imbanaco de Cali, donde fue ingresado debido a graves quebrantos de salud.

El locutor deja un vacío profundo en la radio y el entretenimiento nacional. Ramírez, conocido por su icónico personaje de la “Tía Inés”, se convirtió en una figura central de la emisora Tropicana La Más Bacana, donde su voz y su humor conquistaron a miles de oyentes a lo largo de los años.

La Personería de Cali compartió un sentido mensaje de despedida donde lo describieron como un hombre talentoso y carismático, logrando “alegrar a miles de caleños con su ingenio”.

Lea aquí: Cayó alias Kiko, presunto miembro del Eln en zona rural de El Zulia

Este año el periodista fue despedido de la emisora Tropicana después de que por medio de un comunicado oficial, el grupo Prisa –organización dueña de la emisora– anunciara el despido del periodista a raíz de un ataque contra el presidente Gustavo Petro y una compañera de trabajo durante una transmisión en vivo.

El locutor fue el protagonista de una tensión en la cabina que escaló a las redes sociales. La periodista Stephania Lerma entregaba un informe sobre 4.983 créditos que condonarán en el Icetex, de inmediato “Paco” lanzó un bostezo con la aparente intención de sabotear la noticia.

–No me interrumpa las noticias porque son buenas y son positivas.

–¿Entonces no bostezo, pues, boba?

Después de irrespetar a su compañera de trabajo, el locutor continuó: “Me interesa muy poco Petro, si él viene y condona no sé qué cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente, si es tu noticia, a mí no me importa, puedes decirla, pero yo voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana”.

Conozca: ¿Busca trabajo? ExpoEmpleo del SENA tiene 20.000 vacantes, más de 500 de ellas en Cúcuta

¿Quién era “La Tía Inés”?

La Tía Inés” era un personaje ficticio interpretado por el periodista Francisco “Paco” Ramírez, en la emisora Tropicana de Cali. Una tía que era la cuota de humor en las mañanas y otros espacios del medio de comunicación. Muchas de estas actividades las compartí por sus redes sociales.

El locutor estuvo por ocho años en la emisora Tropicana de Cali y le daba vida a este personaje que, además de compartir mesa con el equipo de trabajo, también participaba activamente de algunos temas diarios de discusión.

Por otro lado, tal y como lo refleja en sus redes sociales, “La Tía Inés” no solo estaba detrás de los micrófonos, sino que también participaba activamente en los eventos sociales de la emisora, como conciertos y activaciones de marca.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion