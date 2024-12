Él es Andrés Giraldo, habitante de calle en Medellín que, al igual que Ingrid Karina, dice haber sido modelo

La historia de Ingrid Karina despertó interés por tratarse de una habitante de calle que en su pasado fue modelo. Su testimonio de vida conmovió a los internautas y provocó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Es tanto que hasta su hijo apareció y le creó una cuenta en TikTok para que ella tuviera un sustento después de su rehabilitación.

Esta vez, el protagonista es Andrés Giraldo, también habitante de calle en Medellín, quien le dijo al creador de contenido Stylacho que trabajó como modelo para la marca Gef, además de haber estudiado nueve semestres de derecho. Sin embargo, por cuestiones de la vida relacionadas con el consumo de drogas, dejó la carrera y sus proyectos.

“Todo lo perdí... hasta mi carrera universitaria. Conozco varias lenguas, hablo varios idiomas, pude haber sido un gran doctor, pero por esta maldit* droga todo quedó perdido”, dijo.

Agregó que cuando él estuvo a punto de terminar su carrera universitaria, conoció varios lugares que lo llevaron a relacionarse con el consumo de drogas.

“Una de las pruebas es mi vida, una gran historia que no pude terminar. Hay cosas en la vida que rompen los proyectos y las mentes grandes saben ocultar esas caídas, pero yo tuve una mente débil”, afirmó Andrés.

En otra entrevista realizada en 2022, Andrés dijo que alcanzó a conocer varios países cuando era joven: “Tengo mil y una labores que he hecho, pero que no he consolidado. Si un niño viene a pedirme droga, yo nunca se la daría, porque no quisiera que un niño tenga el destino que yo tengo en estos momentos”, puntualizó.

A pesar de su situación, Andrés mantiene su lado espiritual y continúa creyendo en Dios.

