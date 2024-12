Drogas y sexo: así fueron los últimos días de Liam Payne en Argentina

En los últimos días el nombre Braian Nahuel Paiz acaparó todo tipo de titulares en los medios de comunicación, esto luego de que el joven resultara involucrado en el misterio de la muerte del cantante Liam Payne, quien cayó del tercer piso del hotel Casa Sur ubicado en Buenos Aires, Argentina.

La muerte del exintegrante de One Direction causó gran conmoción entre los fanáticos de la banda de todo el mundo pues se conocía que el cantante había padecido dolores emocionales a causa de un trastorno de ansiedad y depresión, por lo que se creyó en un primer momento que se trataría de un suicidio.

Sin embargo pasados los días se confirmó que el artista habría estado bajo los efectos de sustancias alucinógenas de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades. Además, se conoció que la estrella británica había compartido cercanía con Braian Paiz, un joven de 24 años que trabajaba como mesero y que conoció a Payne en el lujoso restaurante donde laboraba.

En un testimonio que hace parte del especial ‘Liam Payne: Who’s To Blame?, Paiz dio declaraciones sobre lo ocurrido durante los días previos al deceso del artista. De acuerdo con el joven, ambos consumieron cocaína y tomaron whisky; la droga la habría conseguido Paiz, quien negó ser un traficante de drogas. “En el chat entre Paiz y Payne del pedido de la madrugada del 14 de octubre hay una foto de la bolsita de cocaína de 5 gramos que le ofrece. En el de la mañana de ese mismo día, le dice al cantante que tiene de 3 gramos y de 7. Payne se toma un taxi y va a buscar la droga”, dice el expediente que publicaron algunos medios internacionales.

“Esa vez pasamos la noche, consumimos drogas juntos y sucedió algo íntimo”, aseguró Paiz, quien confesó haber tenido relaciones sexuales con Payne. Este acontecimiento se habría repetido un par de veces, dos días antes de que el cantante cayera del balcón interno del hotel ubicado en el barrio Palermo.

De acuerdo con Paiz, Liam Payne no se comportó de manera extraña o llamativa durante los días previos a su muerte: “Lo vi actuar con normalidad, no era agresivo en absoluto, era muy dulce. Me preguntó si estaba bien”, expresó.

Finalmente, reveló que el británico le habría ofrecido dinero y un reloj Rolex como agradecimiento por haberle suministrado droga pero este se negó a aceptarlo. Además, mencionó que la habitación en la que se encontraba hospedado estaba repleta de drogas esparcidas en todas partes, tal como evidencian las imágenes divulgadas por las autoridades argentinas.

