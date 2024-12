No se reconoce: tras su rehabilitación, así se ve Ingrid Karina, la exmodelo ocañera que se había perdido en las calles de Medellín

Ingrid Karina, la modelo que al parecer pertenecía a una de las agencias más reconocidas del país y que fue encontrada como habitante de calle en Medellín, reapareció luego de varios días de haber iniciado su proceso de rehabilitación y mostró su nuevo aspecto físico.

Gracias a las entrevistas que la creadora de contenido Andrea Moreno le hace a los habitantes de calle en Medellín, se dio a conocer la historia de Ingrid Karina, una mujer que, según cuenta ella, empezó como modelo a los 15 años en Bogotá en la agencia Stock Models, una de las más reconocidas en la industria y que le ha dado al país figuras como Paloma Vélez o Catalina Gómez.

Sin embargo, una desilusión amorosa y la muerte de su hija la habrían empujado a un consumo desmedido de alucinógenos, haciendo que perdiera el rumbo y ocasionara que la ahora mujer de 42 años fuera encontrada en las calles del Bronx, un lugar de Medellín que es conocido por su vinculación con las drogas.

Su historia se hizo viral en las redes sociales, tanto así que a mediados del mes de noviembre recibió una “intervención involuntaria” y fue internada en el centro de rehabilitación Fundación Yonathan Forero No Más Drogas.

“Este involuntario lo terminamos ayer 13 de noviembre a las 3:00 a.m. No importó que lloviera, lo único que importaba era asegurar esa ‘princesa’ y que ella empezara un proceso de rehabilitación. Muchos me juzgan, me critican por eso que hago. Pero saben que lo hago con cariño, amor y respeto porque todos merecemos una segunda oportunidad”, escribió Andrea, la misma creadora de contenido que había dado a conocer su historia.

¿Qué pasó con Ingrid Karina luego de ser llevada a un centro de rehabilitación?

Tras completar más de veinte días en el centro de rehabilitación, la modelo de 42 años apareció en el programa de televisión Día a Día del Canal Caracol, donde sorprendió a la corresponsal y a los presentadores por su aspecto físico.

En medio de la entrevista que le hizo la periodista Sandra Posada, la modelo fue vista con un cabello largo, extensiones de pestaña y con un aspecto más saludable.

En aquella entrevista, Ingrid dio detalles sobre su proceso y reveló que aún no ha tenido mucho contacto con sus familiares, también expresó que este tiempo ha sido para hacer una introspección y priorizar su salud física y mental.

