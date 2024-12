Daddy Yankee acusó de “desacato” a su esposa y cuñada, ¿por qué?

Raymond Ayala Rodríguez, mejor conocido en la música como Daddy Yankee, acusó a su esposa Mireddys González y a su cuñada Ayeicha González de incumplir un acuerdo pactado y firmado entre las partes.

La defensa del cantante presentó este viernes una moción en la que solicitó ante un juez el “desacato a lo acordado” respecto al control del reguetonero en las empresas El Cartel de los Récords y Los Cangris Inc, según informó una agencia de medios internacional.

Anthony Cuevas Ramos, juez del Tribunal de San Juan, en Puerto Rico, convocó a una videoconferencia a los involucrados, pero ni Mireddys ni Ayeicha se presentaron, situación que llevó al abogado Carlos Díaz Olivo a incurrir en el “desacato”.

Lea aquí: Emotivo reencuentro entre la exmodelo ocañera Ingrid Karina y su hijo

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”, afirmó la moción de Olivo.

La defensa del reguetonero argumentó que las hermanas González han tenido una actitud de “burla” frente al caso, situación evidenciada en “las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual y respuesta a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada”.

El cantante y predicador ya había interpuesto un proceso judicial, acusando a la madre de sus hijos y a su cuñada de presuntamente haber retirado sin su autorización una suma de 100 millones de dólares desde las cuentas de sus empresas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion