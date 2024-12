Merry Crisis: el polémico mensaje de la hija de Daddy Yankee en redes

Desde que Daddy Yankee anunció, en redes sociales, que se encontraba en proceso de divorcio con su esposa Mireddys González, con quien estuvo casado por más de dos décadas. La pareja tuvo dos hijos, quienes acompañaron a sus padres a transitar el mundo del entretenimiento, lo que les permitió construir una carrera. Jesaaelys como creadora de contenido y Jeremy como productor musical del género urbano.

La atención mediática está sobre la familia, no solo por el proceso de divorcio que se lleva a cabo sino por la disputa legal que enfrentó el matrimonio ante el Centro Judicial de San Juan por el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc., batalla que ganó el cantante puertorriqueño.

Los hijos asistieron a los titulares, pero decidieron dividirse. Jesaaelys llegó con su madre, mientras que a Jeremy, quien supuestamente no tiene buena relación con Mireddys, estuvo junto a su padre. La hija mayor de la relación y reconocida influencer de maquillaje, preocupa a sus seguidores, después de compartir con corto pero contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

La joven había decidido guardar silencio y no referirse al conflicto que sostienen sus padres, pero el martes 26 de diciembre, Jesaaelys publicó una fotografía sosteniendo una torta con la frase ‘merry crisis’. Para los seguidores de la familia, la creadora de contenido estaría pasando un duro y difícil momento con la separación de los padres.

Las reacciones no se hicieron esperar: “sus traumas, sus chistes”, “Tú puedes con todo hermosa”, “Al mal tiempo, buena cara”, “he aprendido que jamás debo opinar sobre algo que no sepa ni vea por mis propios ojos” y “la gente se convierte en juez y opina sobre algo de lo que no tienen ni idea”, fueron algunos de los mensajes que se lee en la publicación.

