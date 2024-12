Emotivo reencuentro entre la exmodelo ocañera Ingrid Karina y su hijo

La historia de Ingrid Karina ha despertado el interés de los internautas en las redes sociales. Ella se volvió viral luego de que una creadora de contenido la entrevistara y mostrara su vida como habitante de calle en Medellín.

Ingrid contó que en su pasado fue modelo de la agencia Stock Models, y que tenía dos hijos, pero que por situaciones adversas todo se derrumbó y cayó en el mundo de las drogas.

A ella la internaron involuntariamente en un centro de rehabilitación del que supuestamente habría escapado, pero después apareció en un video explicando que estaba bien de salud.

“Hola, quiero decirles que estoy bien. Estoy en un hotel, estoy tranquila y después les contaré todo”, dijo Ingrid.

Posteriormente, subió una segunda versión del video en la que trasladó las acusaciones a la descripción y también involucró a la Fundación AVA, escribiendo: “Rescatada de secuestro en la Corporación AVA y Frank sin límites”. Estas declaraciones han generado preocupación y desconcierto entre sus seguidores, quienes continúan pendientes de su situación y bienestar.

Juan Antonio, quien sería su hijo, le creó una cuenta en TikTok para que ella pudiera sostenerse económicamente: “Con este video quiero aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios donde me preguntan por qué creé esta cuenta... yo la creé para cuando mi mamá se recupere, tenga de que vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hace ni nadie que les dé trabajo”, afirmó el joven.

Desde ese momento empezó la tarea de poder encontrarla y finalmente lo logró. Un nuevo video publicado en las redes de Ingrid Karina mostró aquel reencuentro entre madre e hijo.

Los internautas enviaron mensajes de felicitaciones a ambos y esperan que Ingrid Karina pueda recuperarse con totalidad y cambie su estilo de vida para bien.

