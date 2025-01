Si TikTok se cierra con la ley de Estados Unidos, estas son otras alternativas

La posible prohibición de TikTok en Estados Unidos ha disparado la descarga de aplicaciones alternativas, como RedNote, Clapper o Lemon8, que disponen de funcionalidades muy similares a las que ofrece la plataforma de ByteDance y también exponen a riesgos parecidos en caso de ciberataque.



Estados Unidos podría vetar el uso de TikTok a partir de este domingo, 19 de enero, para cumplir con la normativa aprobada por el Congreso estadounidense en abril de 2024, con la que pretende proteger la información de los usuarios estadounidenses, prohibiendo su venta o distribución a "adversarios extranjeros".



Con esta regulación por tanto, ByteDance, propietaria de TikTok, debe vender la red social a otro propietario que no sea de origen chino para poder mantenerla activa y que se pueda utilizar de forma legítima en este país, algo que, por el momento, no ha sucedido.



El Supremo ha avalado este viernes la ley que suspende el uso de TikTok a partir de este domingo al aceptar, finalmente, el motivo esgrimido por las autoridades de este país, que apuntan a la red social como una amenaza para la seguridad de los norteamericanos.



Esto significa que previsiblmente se prohibirá el uso de la plataforma de vídeos tan solo un día antes de la toma de posesión del presidente estadounidense electo, Donald Trump. Sin embargo, recientemente, Trump ha reconocido no estar de acuerdo con esta medida, a pesar de que intentó bloquear este servicio durante su anterior mandato, en 2020.



A partir de este domingo, la 'app' de ByteDance podría dejar de estar disponible para su descarga en este país a través de tiendas de aplicaciones oficiales, como Google Play Store o App Store.

Los reemplazos de Tiktok

Este escenario marcado por la incertidumbre ha impulsado la descarga masiva de aplicaciones alternativas a la desarrollada por ByteDance en Estados Unidos, entre las que destacan Xiaohongshu (conocida en inglés como RedNote), Clapper, Flip o Lemon8.

RedNote es una plataforma pensada para el mercado chino -este idioma es el predeterminado, pero se puede cambiar al inglés- y lleva varios años activa. Concretamente, desde 2013, cuando se lanzó como herramienta para el comercio electrónico. Con el tiempo, se ha ido modificando para ofrecer funcionalidades muy similares a las de TikTok, Instagram e, incluso, Pinterest.

Esto significa que esta alternativa a la herramienta de ByteDance se puede utilizar para compartir imágenes, vídeos y textos; y está dirigida a "jóvenes contemporáneos" intereses como la moda, el deporte, el estilo de vida y los viajes, tal y como se explica en App Store y Play Store.

También disponible para iOS y Android, Flip es una plataforma de vídeos con la que los usuarios pueden compartir sus experiencias con la comunidad y recibir dinero a cambio, independientemente de que éstos "tengan miles de seguidores o ninguno", tal y como se indica en su ficha de Google Play.



Por tanto, este servicio, que dispone de una interfaz muy similar a la de TikTok y ofrece los contenidos contenidos en una cuadrícula, permite a los ganar créditos para, posteriormente, adquirir productos o recibir descuentos para estas compras, lo que plantea ciertas similitudes con TikTok Live Shop.



Lemon8, por su parte, también se plantea como una aplicación de 'lifestyle' centrada en la comunidad de usuarios y destinada a descubrir y compartir "contenido auténtico sobre temas como belleza, moda, viajes, comida y más", según se explica en su ficha de información.



Esta plataforma dispone de una suite que permite redactar textos y editar fotografías y vídeos con diferentes plantillas, pegatinas, filtros y tipografías. También cuenta con una sección de contenido recomendado, denominada 'Para ti', que muestra información según los intereses de cada usuario.



Se trata, además, de una red social desarrollada por Heliophilia que ByteDance lanzó en 2020 y que desde hace varios meses cuenta con un inicio de sesión integrado con TikTok.



Clapper es otra de las aplicaciones que más descargas han registrado en los últimos días, y se centra en "promover vidas, conexiones y comunidades reales" con vídeos en formato vertical. Éstos pueden alcanzar los tres minutos de duración y es posible añadirles efectos como texto y música.

