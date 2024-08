Médico que habría sido asesinado por su exnovia llamó a su mamá antes de morir

El Dr. Wilson Eduardo Royero Díaz, un médico de 26 años, fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto en Anzá, Antioquia.

La víctima, quien había llegado al municipio desde Barranquilla para ejercer en el Hospital San Francisco de Asís, fue hallada sin vida en un hotel local.

Las autoridades confirmaron que Royero Díaz presentaba heridas de arma blanca.

La inspección del cuerpo se realizó a las 4:34 a.m. y los esfuerzos por salvar su vida resultaron infructuosos debido a la gravedad de las heridas. La principal sospechosa, detenida por las autoridades, es una mujer que habría sido la expareja del médico.

En una llamada angustiosa realizada a las 3:16 a.m., Royero Díaz contactó a su madre para informarle que se encontraba en grave estado. La madre le contó a Caracol Radio que, durante la llamada, su hijo le indicó que se estaba muriendo y que la mujer presente le quitó el celular antes de finalizar la comunicación.

“Recibí una llamada de mi hijo Wilson a las 3:16 a.m. Me dijo que estaba muriendo. Lo vi cubierto de sangre en una videollamada, pero ella le quitó el celular. Le pregunté qué había sucedido, y ella me dijo que él se había caído antes de cortar la llamada”, narró la madre.

La mujer detenida afirma que el ataque ocurrió en defensa propia, pero las investigaciones están en curso para esclarecer los hechos.

“Ella está buscando justificarse para lograr su libertad, pero mi hijo no era violento. Era un hombre pacífico, y esta mujer ya había tenido problemas con su pareja anterior”, le dijo Rosmery Díaz a Caracol Radio.

