La tragedia de Kevin Bocanegra: una denuncia de negligencia en el Nevado del Tolima

La muerte de Kevin Bocanegra, un abogado de 25 años, ha conmocionado a Colombia tras su fallecimiento el pasado 31 de diciembre en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Su pareja, Jois Ramírez, relató en un podcast los detalles de la travesía que terminó en tragedia; su hermana, Karina Bocanegra, denuncia graves negligencias y omisiones en el manejo del turismo de alta montaña en esta reserva natural.

Un plan que se convirtió en pesadilla

En busca de un plan para celebrar año nuevo, como toda familia colombiana. Kevin, su novia y su suegra decidieron unirse a una expedición organizada por Oscar, primo de Kevin, quien anunciaba a través de su agencia “Viva Vivir Vivo” una travesía al Nevado del Tolima. Sin embargo, la agencia no estaba certificada ni avalada por las autoridades del parque, algo que la familia descubrió después del desenlace fatal.

El 28 de diciembre, el grupo, compuesto por 12 personas y liderado únicamente por un guía (cuando lo mínimo recomendado son 3 o 4 guías certificados), inició el ascenso desde el Valle del Cocora. Desde el primer día, los aventureros notaron que el guía carecía de conocimientos y organización, pero así decidieron continuar confiando en que todo saldría bien.

¿Qué dijo la hermana de Kevin Bocanegra?

Según relata Karina Bocanegra, hermana de Kevin, los problemas comenzaron a evidenciarse el 31 de diciembre. Alrededor de las 7:30 p.m., cuando por medio de una llamada los alertaron de que Kevin no se encontraba bien. Desde Bogotá, intentaron contactar los servicios de emergencia, pero las líneas no respondieron. “Hubo bastante complicación con las emergencias. Bomberos no atendía y no tuvimos acceso a ningún tipo de ayuda”, señala Karina.

Su novia y suegra, enfrentando complicaciones por el clima y la altitud, intentaron buscar ayuda en fincas cercanas, pero, según el testimonio de la familia, fueron rechazados. “Nos dijeron que debíamos seguir hasta otro punto porque no les correspondía. Esto es una omisión de socorro gravísima”, afirma Karina.

Finalmente, a las 10 de la noche, la familia confirmó la peor noticia: Kevin había fallecido. El esfuerzo de los arrieros locales por auxiliarlo no fue suficiente debido a la ausencia de un protocolo de emergencia seguro y un sistema de extracción rápida.

Negligencias y falta de control

Karina Bocanegra señala que la muerte de su hermano es resultado de una cadena de negligencias: desde la falta de control en el ingreso al parque hasta la ausencia de guías certificados y la inoperancia de los sistemas de emergencia. “El parque tiene una trayectoria turística, pero debe garantizar la seguridad de quienes ingresan. Esto incluye exigir que los guías estén debidamente certificados”, enfatiza.

Un llamado a la justicia

La familia Bocanegra ha presentado un derecho de petición a Parques Nacionales para obtener información sobre los protocolos de seguridad y emergencias en el parque. Hasta el momento, no han recibido respuestas claras. “Queremos que la muerte de mi hermano no sea en vano. Es urgente establecer mecanismos de respuesta efectivos y proteger la vida de quienes visitan estos espacios naturales”, afirma Karina.

Por otra parte, Jois Ramírez, novia de Kevin Bocanegra, reveló que ambos tenían planes de compromiso, algo que también confirmó el padre de Kevin, quien aseguró que su hijo estaba decidido a formalizar su relación. En un emotivo gesto de amor y homenaje, días después de su fallecimiento, la familia de Kevin invitó a Jois a un picnic, donde le entregaron el anillo de compromiso que él había planeado darle. Durante el encuentro, le expresaron su deseo de que honrara ese amor, comprometiéndose consigo misma y encontrando la felicidad.

