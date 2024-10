Crece la angustia por la desaparición de Sofía, la menor de 12 años en el Valle del Cauca

Lady Zúñiga, la madre de Sofía, le dijo a Noticias RCN que “es un dolor que no se puede explicar, no hay palabras para describir lo que siente una madre cuando no sabe dónde está su niña”.

“La dejaba todos los días en el colegio y regresaba a casa. Es algo que uno extraña mucho y que duele más de lo que se puede expresar. Necesitamos que nos la devuelvan, que vuelva sana a casa”, agregó.

Por su parte, Lady Janeth Carpio, la profesora de Sofía, señaló que “es muy difícil ver el puesto de Sofía vacío todos los días. Hemos colocado en la pared el último examen que ella hizo, esperando que regrese para poder entregárselo en persona”.

Uno de los métodos que utiliza la Policía Nacional para buscar a la menor es hacerlo en las noches, pues en esa jornada es más probable que las personas que la tienen retenida la puedan mover del lugar donde se encuentra.

