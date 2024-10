Quinta Bosch, la hacienda de alemanes que ahora es un barrio de Cúcuta

Como en otros sectores del área metropolitana de Cúcuta, el barrio Quinta Bosch surgió a través de un proyecto residencial a cargo del extinto Instituto de Crédito Territorial (ICT), entregando a mediados de los años 60 alrededor de 30 viviendas a profesores, comerciantes y personas de clase media.

Atraídos por la gran vegetación que rodeaba la zona, cada vez más personas estuvieron interesadas en este proyecto urbanístico, y entre los primeros habitantes de dicho sector de la comuna 2 se fueron moldeando las calles, avenidas y espacios característicos del barrio.

Los residentes más antiguos recuerdan que antaño ese lugar era conocido como ‘Hacienda La Ceiba’, la cual era propiedad de una familia alemana muy importante en Cúcuta, y en conjunto con el ICT, Enrique Cuadros Corredor se encargó de construir más viviendas similares en dicha zona.

Por lo tanto, las avenidas de Los Pinos y ‘Los Faroles’, se crearon gracias al apoyo no solo de los habitantes de Quinta Bosch, sino también de los sectores aledaños Quinta Oriental, Los Pinos y demás.

Uno de los abanderados líderes comunitarios es Humberto Montañez, recordado por los residentes más antiguos, quien fue uno de los promotores para que Quinta Bosch saliera adelante.

Servicios públicos

Para fortuna de la comunidad, acceder a los servicios públicos no fue una odisea si se le compara con otros sectores de la ciudad, ya que al ser un proyecto residencial, las viviendas tenían acceso al acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.

Lo bueno

Quizás uno de los lugares que generan más curiosidad entre la población es el templo de la Gran Logia Oriental de Colombia Francisco de Paula Santander, ubicado entre las avenidas 2 y 3 Este, que ha acompañado a los habitantes de Quinta Bosch por varias décadas.

Bien ubicado

El no tener escenarios deportivos, instituciones educativas ni demás infraestructuras, no supone una problemática para las más de 500 familias que residen en Quinta Bosch, pues de acuerdo con Pedro Murillo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), los barrios aledaños tienen esos lugares que también son utilizados por los habitantes.

“Afortunadamente tenemos todo muy cerca, como la parroquia del Espíritu Santo en Los Pinos, el parque La Canasta en Ceiba, la iglesia Santo Domingo Savio en Ceiba II y el polideportivo en Quinta Oriental”, puntualizó el líder comunal.

Debido a esto, la comunidad de Quinta Bosch hace uso de su ubicación geográfica para aprovechar del comercio, deporte y la religión que ofrecen los barrios aledaños. Además de que también en el sector hay algunos establecimientos comerciales que incentivan el comercio.

Otro factor positivo para la comunidad de Quinta Bosch, en palabras del líder comunal, es la capa asfáltica que rodea al barrio, pues la mayoría de sus calles y avenidas se encuentran en buen estado y las pocas que han sufrido algunos daños han sido reparadas.

Lo malo

No obstante, las consecuencias de no tener escenarios se ven reflejadas en la JAC, porque según se conoció, hay una misma junta comunal para los barrios Ceiba y Quinta Bosch, y aunque esto no genere mayores inconformidades dentro de la comunidad, si lo hace para los líderes comunitarios.

Por la razón antes mencionada, las administraciones municipales tardan más tiempo en atender las necesidades de ambos barrios, y por este motivo se han perdido algunos proyectos de mantenimiento en Quinta Bosch.

Uno de los deseos de la Junta de Acción Comunal, en cabeza de Murillo, es poderse separar de Ceiba en aras de conformar su propia JAC, con el objetivo de hacer eco en la Alcaldía de Cúcuta y que se puedan atender las necesidades de la comunidad.

Otro problema que comparten tanto Quinta Bosch como su barrio vecino Los Pinos, es el mal sistema de drenaje, porque cuando llueve fuerte colapsa. Esta situación ha perdurado por mucho tiempo en el sector.

“Aquí siempre ha pasado que cuando medio llueve las vías se inundan, y al momento en que se llueve muy fuerte el agua llega casi a la altura de las aceras”, destacó una residente del barrio.

En venta

El alto costo de la vida en los barrios de la comuna 2 ha hecho que muchas de las viviendas se pongan a la venta o en arriendo, perjudicando sobre todo a los adultos mayores, quienes deben mudarse o directamente vivir en compañía de otras personas para no trasladarse de sus hogares.

El problema radica en el alto costo del impuesto predial, y en los recibos de los servicios de agua y electricidad, porque es un sector categorizado como estrato 3 y 4.

Por lo tanto, recorrer las 6 calles y tres avenidas que atraviesan al barrio Quinta Bosch es encontrar muchas viviendas con los letreros de ‘se vende’ o ‘se arrienda’ a las afueras de las mismas, haciendo de este un barrio en venta.

