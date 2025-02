RenHacemos Catatumbo: la apuesta del Gobierno en la sustitución de cultivos ilícitos

El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia de Desarrollo Rural, está invitando a las comunidades de Catatumbo a participar en la convocatoria para transitar hacia economías lícitas a través de la iniciativa RenHacemos Catatumbo.

Con este programa los campesinos dependientes de los cultivos de uso ilícito podrán acceder a dos componentes: pago por erradicar de raíz los cultivos de uso ilícito y el establecimiento o fortalecimiento de una economía lícita basada en alternativas productivas, ambientalmente sostenibles y sus cadenas de valor que generen ingresos legales, al tiempo que se restauran las condiciones ambientales del territorio.

“Es evidente que el aumento de cultivos de uso ilícitos está degradando profundamente el patrimonio ambiental y natural de este territorio, actuando como un motor fundamental que impulsa la deforestación. Por esto, es necesario llegar al Catatumbo con una intervención integral desde lo ambiental, lo social y lo económico, que conlleve a consolidar su transformación ecológica y productiva basada en alternativas productivas sostenibles que generen ingresos legales para las familias al tiempo de incentivar su compromiso con la protección y la restauración ambiental a través del pago por servicios ambientales”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

RenHacemos Catatumbo es un programa que buscará la transformación ecológica y productiva de un territorio que ha dependido de los cultivos ilícitos, lo cual ha afectado profundamente el ambiente y ha generado un ciclo de violencia y desplazamiento. La convocatoria para inscribirse a esta gran apuesta estará abierta entre el 13 de febrero y el 5 de marzo de 2025.

Sobre la importancia de esta convocatoria, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, afirmó que “si no transformamos la economía no habrá paz en el Catatumbo. Aunque el narcotráfico no es la causa del conflicto, si lo ha dinamizado y ha fortalecido las finanzas de los grupos armados que hoy están generando violencia en el territorio. Por eso es necesario el tránsito a las economías lícitas”.

Este proyecto ofrece una oportunidad para promover un modelo productivo sostenible y legal, que transforme ambientalmente el Catatumbo, al tiempo que contribuye a la inclusión social y la paz.

