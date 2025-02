Alcalde de Cúcuta se pronuncia sobre posible llegada de migrantes venezolanos deportados desde Panamá

Esta semana las autoridades panameñas anunciaron que estaban analizando las posibles vías para trasladar a los migrantes venezolanos directamente a su país o a través de un tercero, al no existir relaciones diplomáticas entre las dos naciones. El presidente panameño, José Raúl Mulino, en una rueda de prensa expresó:

"El envío a Venezuela, como lo he dicho, no es factible desde Panamá por parte nuestra. Nosotros no tenemos contacto alguno con el Gobierno de Venezuela. Sin embargo, habiéndose dado una repatriación desde los Estados Unidos, estamos ensayando posibilidades para que ahora con ese flujo inverso podamos volarlos de Panamá a Cúcuta, que es territorio colombiano, y establecer de ahí el tránsito, como corresponda y se pueda, hacia Venezuela", señaló Mulino

Ante esta propuesta el alcalde Jorge Acevedo a través de un video en sus redes sociales respondió al gobierno de Panamá y además envió un mensaje al Gobierno Nacional.

En el video el mandatario local expresó su preocupación por la posible implementación de esta medida y enfatizó que la ciudad enfrenta actualmente una situación difícil debido a la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. En las últimas semanas, se ha registrado un incremento significativo en el número de desplazados, alcanzando una cifra aproximada de 25.000 personas.

"Si esta operación se llega a dar, el Gobierno Nacional debe garantizar los recursos necesarios para atender a esta población. Cúcuta ya está desbordada por la crisis en el Catatumbo y no cuenta con la capacidad suficiente para recibir un flujo adicional de migrantes sin apoyo financiero y logístico", manifestó Acevedo.

El alcalde hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se articulen estrategias que permitan gestionar de manera efectiva la situación migratoria sin afectar a las comunidades locales.

La propuesta del gobierno panameño aún está en fase de análisis, por lo que se espera que en los próximos días haya una decisión oficial al respecto.

