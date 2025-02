Sin convenio, ¿quién responde por los accidentes de tránsito en Cúcuta?

Desde el pasado 23 de enero, Cúcuta no tiene convenio con la Policía de Tránsito, situación que ha generado que los ciudadanos se pregunten qué funcionen asumen durante este tiempo las autoridades de esta rama, especialmente cuando se registran siniestros viales.

Lea también: Así será el nuevo esquema de tránsito para Cúcuta

Y, ante esta eventualidad, el capitán Paulo Palacios, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Cúcuta, manifestó que, al no tener un convenio, no adelantan funciones operativas, sin embargo, esto no significa que la ciudad quede sin autoridades de tránsito, pues conforme al Código Nacional de Tránsito, las funciones seguirán bajo la responsabilidad de la Secretaría de Tránsito, aunque sin la facultad de emitir comparendos.

Esto se traduce en que, al momento de presentarse un accidente de Tránsito, las personas deben comunicarse a la línea de Emergencias de la Policía Nacional, 123, desde donde se direccionará la atención del caso a los técnicos en seguridad vial disponibles.

“También se puede tomar contacto con el secretario de Tránsito municipal y ahí se activa la ruta de atención para que el técnico profesional de seguridad vial llegue a verificar el accidente, identifique cuáles fueron las causas o los factores determinantes del siniestro”, mencionó Palacios.

Lea además: ¡Mejore su casa! Avanza plan de Minvivienda con la Alcaldía de Cúcuta para entregar remodelaciones

A pesar de la ausencia temporal de Policía de Tránsito en funciones operativas, el capitán precisó que las cámaras de fotodetección continúan en funcionamiento.

Según explicó Palacios, la Secretaría de Tránsito cuenta con personal idóneo para gestionar estas herramientas, por lo que se continúa con la imposición de comparendos mediante dispositivos electrónicos, destacando que, el propósito no es solo sancionar, sino fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito para reducir el número de siniestros viales.

“Nosotros como policía nacional en este momento pues no estamos atendiendo siniestros viales y no estamos realizando la aplicación de la Ley 769 del Código Nacional de Tránsito, pero sí estamos haciendo actividades de prevención vial, especialmente con el regreso a clases, entonces estamos liderando un importante programa de educación vial y de sensibilización denominado ‘Capitancito’, en el cual nos enfocamos en educar a los niños, niñas y adolescentes para no tener que sancionar a los futuros conductores”, dijo Palacios.

Entérese: Papa pide que la Inteligencia Artificial sea "una herramienta para luchar contra la pobreza"