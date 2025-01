Droga, control del territorio y Venezuela, factores tras crisis en el Catatumbo

En ese contexto y hablando específicamente del Catatumbo, Venezuela, como lo han revelado informes de Inteligencia y el mismo presidente Gustavo Petro, habría permitido la movilización de varias estructuras del ELN desde Arauca por ese país, lo cual denotaría claras fallas en la inteligencia militar. “Las tropas del ELN salieron mayoritariamente de Arauca. Transitaron durante un mes hasta el Catatumbo, de civil. Buscan el control de la frontera basados económicamente en la cocaína del Catatumbo”, escribió Petro en su cuenta de X.

Hecho que no puede pasar inadvertido, según Andrés Aponte, porque la pregunta que surge es ¿qué función y qué calculo está haciendo un Gobierno como el de Maduro para dejar movilizar personas en esa frontera. “El ELN ha sido para Venezuela una forma de gobernanza y control, donde no está consolidado la institucionalidad, o donde hay coca”.

Las Trágicas cifras

Desde que empezaron los enfrentamientos, es decir, cuando el ELN le declaró la guerra a la disidencia de las Farc, afectando especialmente a las poblaciones, según los últimos datos, Cúcuta, Ocaña y Tibú se han convertido en los principales destinos de los desplazados, recibiendo a 20.183, 10.719 y 10.482 personas, respectivamente.

Además, 11.699 personas están actualmente en albergues temporales distribuidos en estos municipios y en otros como Convención, San Calixto, El Tarra, Hacarí, Ábrego y Teorama. En paralelo, 158 personas han sido evacuadas de las zonas de enfrentamiento y 25 firmantes de paz han sido trasladados tras amenazas directas.

El saldo mortal también genera controversia. Mientras el Ministerio de Defensa reporta 38 muertes, Medicina Legal contabiliza 41 y la Defensoría del Pueblo eleva la cifra a 60.

La Gobernación de Norte de Santander sugiere que podrían ser hasta 80, aunque las dificultades del terreno y los combates en curso han impedido la recuperación de todos los cuerpos.

En un esfuerzo por aliviar la situación, se han entregado 460 toneladas de ayudas humanitarias en la región. La Unidad para las Víctimas ha contribuido con 60 toneladas, la Gobernación de Norte de Santander con 53,3 y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con 2 toneladas adicionales, entre otras. “Estamos enfocados en recolectar ayudas y enviar a territorio”, aseguraron desde la administración departamental.

En paralelo, el presidente, Gustavo Petro ordenó el inicio de una ofensiva militar en la zona para recuperar el control del territorio. Precisamente en las últimas horas, El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el pasado viernes desde Cúcuta que el Gobierno ofrecerá recompensas de hasta $3.000 millones de pesos por información que permita la captura de los principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero esas medidas, según Andrés Aponte, no son suficientes porque el Gobierno no sabe lo que está haciendo. “No tienen nociones de cómo se está llevando el conflicto armado, siguieron viéndolo como un conflicto insurgente. Ahora son organizaciones que quieren acumular recursos y poder político en las regiones, y creyendo lo contrario, hacen ceses al fuego, pero la violencia nunca se redujo. Pasa lo mismo de hace unos años cunado fueron las protestas sociales y Iván Duque salió a hablar en inglés y ahora aparece Gustavo Petro visitando Haití. No tienen nada de distinto, tenemos mandatarios desconectados de la realidad”, concluyó.

