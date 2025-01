‘A Dios gracias llegamos con vida’: La dura travesía de una madre desplazada

El drama familiar

No he pegado las pestañas durante varios días, durmiendo con una colchoneta en el suelo, sin ruana, la niña llorando bastante porque hace mucho frío, no tengo plata para comprar pañales, abrigos y medicamentos, exclama la joven mujer de 20 años.



“A Dios gracias llegamos con vida, pero presentamos resfriados. Mi hermano tiene una tos que no deja conciliar el sueño. Me quiero ir de acá sin embargo no sabemos qué camino coger”, confiesa a los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quienes ordenaron el traslado hacia el Instituto de las monjas italianas al norte de la ciudad donde se brindará un hospedaje más cómodo.



En medio de la tribulación no comprenden la guerra fratricida entre miembros de las mismas comunidades que tomaron caminos distintos y prefieren guardar silencio ya que sus seres queridos aún están confinados en las fincas.



Desconoce el paradero del padre de la niña y de los patrones, pues trabajaba en una cocina para mejorar los ingresos en el hogar, pues solamente cursó el cuarto año de la básica primaria.

Volver a la zona es casi improbable debido a las secuelas y el riesgo ante los oleajes de violencia que han cobrado la vida de muchos labriegos de la región.