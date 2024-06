Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios no llegan a un consenso para operar el acueducto metropolitano

Sobre esto, la gerente de la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario (Eicviro) E.S.P manifestó que las demoras corresponden a que no habían logrado establecer acuerdos con el operador de la red de acueducto en ese municipio, Aqualia.

“Hemos hecho mesas de trabajo para hacer dentro de la trazabilidad del proyecto una entrega formal de la infraestructura de los tanques, para que ellos (Aqualia) los operen. No hemos podido avanzar porque tenemos que llegar a un acuerdo entre las dos partes, para que ellos reciban la infraestructura y dar inicio”, expresó la gerente de Eicviro, Mayra Pérez.

En este sentido, aseguró que ya están a punto de lograr un acuerdo e insistió en que en los próximos días podrían estar firmando lo necesario con el operador.

“La demora fue porque no hemos llegado a acuerdos con los operadores. Ellos nos están mostrando varias condiciones y nosotros no queremos ceder a las pretensiones de ellos. La principal traba es el tema del costo de la compra del agua en bloque. Ese fue el tira y afloje que había”, agregó.

Por otro lado, desde la alcaldía de Los Patios manifestaron que las demoras se deben gracias a que la Gobernación de Norte de Santander no ha terminado las obras que corresponden al mejoramiento de la red de distribución hidráulica, la cual se encargará de llevar el agua desde los tanques hacia los hogares de los patienses.

“El proyecto de acueducto metropolitano termina en los tanques. Entiendo que ya el acueducto tiene la capacidad de bombear agua desde la planta de tratamiento, hacia los tanques. Pero no basta con que tengamos agua potable en los tanques, por eso desde hace más de un año como proyecto complementario se está ejecutando una obra de optimización de la malla hidráulica de los municipios. Tan pronto se terminen esas obras estaremos en condiciones para recibir agua del proyecto acueducto metropolitano”, dijo el ingeniero Ricardo Suárez por parte de la alcaldía de Los Patios.

Sobre esto, la Gobernación del departamento fue enfática en reseñar que ellos no tienen la responsabilidad en las demoras para la puesta en marcha y adjudicaron esto a que las administraciones municipales no se han puesto de acuerdo para la gerencia del proyecto, toda vez que agregaron que en Norte de Santander no hay una empresa departamental de servicios públicos.

“Las redes de distribución son unas obras complementarias y eso no tiene nada que ver. Se han hecho entregas parciales y ya se pueden hacer las pruebas”, explicó a este diario el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico, Jhon Aldair Álvarez Bacca.

En este sentido, aseveró que todo se resume a un acuerdo de voluntades políticas.

“Para la puesta en marcha hay un inconveniente y es que en el departamento no hay una empresa departamental de servicios públicos que se haga responsable del acueducto metropolitano. En este momento se ha pactado que la EIS lo hará de manera transicional. Hubo una reunión con el Ministerio de Vivienda para hacerle un seguimiento a este tema. Por ahora los municipios se están poniendo de acuerdo con las tarifas. Es un acuerdo de voluntades lo que hace falta”, añadió.

En todo caso, el proyecto ya está listo y las diferentes administraciones aún no logran ponerse de acuerdo para que esta millonaria obra comience a surtir de agua, sobre todo, a los habitantes de Los Patios y de Villa del Rosario.

