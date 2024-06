¡A cobrar! Inician los pagos de la devolución del IVA que estaban pendientes

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció que desde este viernes, 27 de junio, los hogares beneficiarios del programa Devolución de IVA podrán reclamar los recursos correspondientes a los pagos extraordinarios de los ciclos 4, 5 y 6 no cobrados en 2023.

Lea también: Cúcuta tendrá 'Casa Refugio' para habitantes de la calle que no sean consumidores

Estos pagos se harán a través del operador de pagos SuperGIROS y su red aliada, que enviarán un mensaje de texto notificando la disponibilidad de los recursos.

Los beneficiarios tendrán hasta el 19 de julio para reclamar estos pagos, siendo esta la última oportunidad para hacerlo.

Para verificar si son beneficiarios, los ciudadanos deben ingresar a la página web del programa: devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co o consultar en la alcaldía de su municipio o en las Direcciones Regionales de Prosperidad Social.

En total, 594.785 hogares tienen giros programados, destacando que estos recibirán pagos que van desde los $90.000 pesos, en caso de tener un solo ciclo de pago pendiente, hasta $270.000 pesos, si acumularon tres ciclos y, para esto, Prosperidad Social ha destinado más de $135 mil millones.

Lea además: Alcalde de Cúcuta vuelve a pedir ayuda al Gobierno Nacional para enfrentar la inseguridad

Los hogares beneficiarios son aquellos que no reclamaron los pagos de los ciclos 4, 5 y 6 de 2023 y que no incurren en causales de no elegibilidad ni retiro, según el último proceso antifraudes realizado por la entidad.

Prosperidad Social le recuerda a los ciudadanos que para pertenecer al programa, no se requiere de inscripciones, ya que la focalización se realiza utilizando la información del Sisbén IV y/o Registro Social de Hogares. Por ello, es fundamental que los hogares mantengan actualizada su información en el municipio donde residen.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .