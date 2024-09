Conozca la historia del político que se transformó en un barrio de Villa del Rosario

Yo llegué aquí en el año 91, venía de Bucaramanga y monté como pude una casa donde hoy queda el Anillo Vial”. Esas son las palabras de Gabriel Hernández Cañizares, quien sin saberlo se convertiría en vecino de uno de los barrios que hacen parte de Villa del Rosario: Navarro Wolf.

Los comienzos de ese barrio, que para aquel entonces era un lote baldío en los suburbios de Cúcuta, fueron difíciles porque para ‘echar raíces’ tuvieron que hacer algunos esfuerzos más de la cuenta.

Ante el impedimento por dejar construir viviendas en esos terrenos, Hernández Cañizares, ferviente militante de la extinta organización guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19), recibió el apoyo de parte de sus compañeros, quienes lo ayudaron a gestionar este proceso.

“Fue Rafael Camargo, abogado y comandante del M-19 quien me hizo la propuesta de bautizar la invasión con el nombre de ‘Navarro Wolf’, a lo que yo no me opuse”, recordó Gabriel Hernández, quien a su vez destacó que durante mucho tiempo, a la entrada del sitio, hubo un letrero que se mandó a fabricar en San Antonio, pero se tuvo que quitar debido a la impresión generada por ese polémico nombre.

Inclusive, en palabras del fundador, en reiteradas ocasiones se buscó cambiar al sector, y se pusieron algunos nombres sobre la mesa como ‘San Francisco de Asis’ o ‘Escalante’, pero finalmente se conservó el nombre que rendía honor al exguerrillero Antonio Navarro Wolff.