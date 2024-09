Trump sale ileso en nuevo tiroteo mientras jugaba golf

Un tiroteo se reportó este domingo en las cercanías del club de golf donde el candidato presidencial Donald Trump se encontraba jugando, ubicado en West Palm Beach, Florida.

“El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en su entorno”, informó Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump.

Lea más: Asesino de modelo suiza busca quedar libre: la estranguló, mutiló y disolvió restos en químicos

El portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, detalló que la entidad se encuentra investigando junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach el “incidente de protección que involucró al expresidente Donald Trump que ocurrió poco antes de las 2 p.m”.

El intercambio de disparos se produjo a las afueras del Trump International Golf Club de West Palm Beach, que se encuentra cerca de su residencia principal en Mar-a-Lago.

Lea más: 35 exmandatarios solicitan a Biden sacar a Cuba de listado sobre terrorismo

Según pudo determinar The New York Post, el ataque no estuvo dirigido hacia el candidato republicano de 78 años.

Las autoridades aún no han revelado detalles adicionales sobre el incidente, y no se han reportado heridos en el lugar.

El pasado julio, Trump resultó herido a la altura de su oreja derecha en un intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania, donde dos personas resultaron muertas: el tirador y un asistente del evento.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.