Las razones por las que podría morir la tradición del 'año viejo' en Norte de Santander

Negado a morir

Sin embargo, no faltan las personas que se resisten a dejar morir la tradición y a pesar de las prohibiciones se la siguen jugando con el ‘año viejo’.

Uno de ellos es William Torres, un residente del barrio La Cabrera, que cada año hace su muñeco con tiempo y lo instala en la esquina de la calle 18 con Avenida Tercera, donde con su respectivo pote en mano recoge lo que puede en dinero para meterla la pólvora con la que quemará el ejemplar del año.

Torres es consciente de las prohibiciones, sin embargo, asegura que en los 43 años que tiene haciendo y quemando ‘año viejo’ nunca ha sufrido quemaduras, “porque he sido muy cuidadoso”, dijo.

Explicó que la pólvora es como la gente, hay que tratarla con mucho cuidado, “yo siempre la guardo en un lugar que esté fresco y bien ventilado, porque si hay mucho calor, corre el riesgo de activarse y explotar”, por esta razón el muñeco que se exhibe en la calle nunca está relleno de pólvora, sino contiene solo trapo y otros materiales desechables, como surcos de madera.

Aseguró que la pólvora se le introduce el mismo 31 en la tarde y ya queda listo para la quema en la noche, momento en el que se toman todas las precauciones del caso. “En mi barrio buscamos un lugar despejado, todo el mundo se aleja y por medio de una mecha se prende fuego al ‘año viejo’ y ahí explotan las cuatro recámaras de pólvora que siempre le pongo”, dijo.

“A mi me gusta esto, es algo que hago desde los 12 años, pero siempre he sido muy cuidadoso, nunca me he quemado”, dijo el hombre de 55 años. No obstante, está claro que la pólvora no es un juego para niños, “ellos no tienen que comprar pólvora y menos manipularla”, dijo e hizo un llamado a los padres y acudientes de los menores a actuar con responsabilidad frente a esto.