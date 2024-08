Cortocircuito | Más mujeres, evasiones y otras movidas políticas de la semana

Lo veía venir

Mucho malestar e inconformismo causó en Cúcuta la cancelación de la visita que el presidente Gustavo Petro tenía programada a la ciudad, el pasado martes 30 de julio. Aunque inicialmente se dijo que la sorpresiva decisión de aplazar el viaje obedecía a problemas de agenda, teniendo en cuenta que viajó a París para la inauguración de los Juegos Olímpicos, hoy está claro que la verdadera razón del mandatario para no estar presente en esta zona de frontera tenía que ver mucho más con las elecciones presidenciales de Venezuela y lo que podía pasar después de ellas. Como su viaje a Norte de Santander iba a ser dos días después de los comicios, sin duda, el tema obligado serían las reacciones por lo que allí sucediera. Muestra de que el asunto era tan espinoso, es que Petro guardó silencio casi tres días sobre el desenlace de la elección. ¿Veía venir Petro lo que le esperaba con una salida en falso, sobre todo en la frontera? Todo indica que sí.

Lea: Ángel Barajas, de cara a una final histórica en París 2024: estos son sus antecedentes ganadores

‘No me compete’

Como el presidente de la República finalmente le sacó el quite a su visita a Cúcuta, el encargado de reemplazarlo en el consejo de seguridad que estaba previsto para el martes fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien, indiscutiblemente, fue abordado sobre la situación del vecino país, al término de la rueda de prensa que ofreció en la Gobernación. A Velásquez se le vio un tanto incómodo cuando le preguntaron sobre las razones por las cuales Petro estaba “desaparecido” y en silencio frente a los resultados de las elecciones. “El hecho de que el presidente no trine o no esté en algún evento, no tiene precisamente esa connotación”, respondió el ministro. Al mismo tiempo, se abstuvo de referirse particularmente a la controversia por los datos de las votaciones, pues dijo que ese era un asunto que solo le compete a la Cancillería y sobre el cual él no debía pronunciarse.

¿Y la fiscal?

A propósito del consejo de seguridad que tuvo lugar esta semana, además del ministro de Defensa y la cúpula militar, quien también estuvo presente en ese encuentro fue la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, al término de la reunión, la funcionaria se evadió entre la multitud sin causar mucho ruido y no estuvo presente en la rueda de prensa. Muchos se quedaron esperando sus anuncios y conocer cuáles son los planes de la entidad, en momentos tan complejos como los que atraviesa hoy la región. La fiscal atendió en privado a defensores de derechos humanos y suscribió algunos compromisos con el gobernador y las autoridades, pero con la prensa no hubo ningún contacto. Todo indica que Camargo prefiere seguir manejando un bajo perfil.

Consulte: Al comerciante de Los Patios lo secuestraron simulando un robo: Gaula revela detalles

Más mujeres en la Asamblea

Tras la renuncia del diputado Pedro Leyva a la Asamblea de Norte de Santander, el viernes asumió formalmente esa curul Laura Milena Martínez Rizo, quien había quedado tercera en la lista postulada por Cambio Radical en las elecciones de octubre de 2023. La salida de Leyva, apenas empezando el periodo, amplía el abanico de participación de las mujeres en la corporación, pues de cuatro candidatas que fueron elegidas el año pasado, la bancada femenina suma una integrante más, quedando con cinco de trece diputados. Cambio, entre tanto, estará representado por dos mujeres. Bien por esos espacios que se abren.

Presidiendo comisión

Norte de Santander tendrá en esta legislatura a uno de sus congresistas presidiendo comisión. Se trata de la senadora de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos Cuéllar, quien fue elegida por unanimidad para dirigir la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. La legisladora fue protagonista en el periodo pasado, durante el debate de la reforma a la salud, pues fue una de las ponentes e hizo parte del grupo que logró el archivo de la iniciativa. Ríos viene desde hace varios meses trabajando con las comisiones de la mujer en el Concejo de Cúcuta y la Asamblea de Norte de Santander, con el fin de promover una política de inclusión y protección a la mujer en el departamento.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion