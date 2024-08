¿En qué van las promesas que le hizo el presidente Petro a Norte de Santander?

Este 7 de agosto se cumplen dos años desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República, rompiendo la hegemonía de los gobiernos tradicionales y abriéndole paso, por primera vez, a la izquierda y a una coalición progresista que logró capitalizar el descontento de los colombianos.

Aunque Norte de Santander no fue nunca un departamento afín a los intereses electorales del actual mandatario y muestra de ello son los resultados que obtuvo en las dos oportunidades que postuló su nombre para el primer cargo del país, en la primera vuelta de 2018 fue cuarto y en la de 2022 tercero, la reapertura de la frontera, cerrada desde 2015, se convirtió en una prioridad para Petro.

“No se puede pensar una Cúcuta próspera con fronteras cerradas”, fueron las palabras que pronunció en la ciudad, apenas unos días antes de ser elegido.

De la mano de la reapertura y el restablecimiento de relaciones con Venezuela, esperada por años, el entonces candidato dijo que a esta zona de frontera llegaría la industrialización, la constitución de un Banco de la Frontera y mayores oportunidades para asegurar la transición energética.

En efecto, el 26 de septiembre de 2022, apenas unas semanas después de su posesión, el nuevo jefe de Estado lideró un acto simbólico en el puente internacional Simón Bolívar, en el que dejó constancia del cumplimiento de ese compromiso que suscribió con el departamento.

Los pasos limítrofes volvieron a abrirse prontamente al comercio, las relaciones entre Bogotá y Caracas empezaron a fluir nuevamente, con varios encuentros entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, uno de ellos en Tienditas, y la dinámica en la frontera empezó a retomar su curso.

Según las cifras más recientes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el comercio con Venezuela, solo por la frontera de Norte de Santander, alcanzó los US$310,5 millones entre el 26 de septiembre del 2022 y el 30 de diciembre de 2023, que representan 301.527 toneladas.

Y si bien hay optimismo frente a lo que ha dejado hasta ahora la reapertura de los puentes internacionales, en La Opinión decidimos ponerle la lupa a esas otras promesas que hizo el entonces candidato presidencial en esta zona del país, durante la campaña, para ver qué tanto han avanzado, qué se ha cumplido y qué sigue en veremos. Esto encontramos:

Catatumbo, lejos de ser la capital de la paz

El 26 de agosto de 2022, apenas empezando su mandato, Gustavo Petro hizo historia al convertirse en el primer presidente en visitar El Tarra, municipio considerado como el corazón del Catatumbo.

Allí, ante cientos de campesinos esperanzados en el cambio que prometió, Petro les propuso dejar de ser el primer productor mundial de cocaína, para convertirse en la ‘capital nacional de la paz’.

“El Catatumbo tiene que tomar decisiones rápidas si queremos aislarnos de la violencia y queremos construir la paz”, les dijo.

Así mismo, planteó la posibilidad de adelantar en esta zona del país la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca.

Si bien este encuentro finalmente sí se cumplió y Petro regresó al Catatumbo en diciembre de ese mismo año, la transformación prometida sigue en veremos y con muy pocos avances desde entonces.

El propio jefe de Estado reconoció apenas hace unas semanas que el Programa Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) fracasó y sugirió una nueva estrategia para garantizar el cumplimiento de lo que se pactó en el Acuerdo de Paz con las Farc.

Y aunque el negocio de la coca en el Catatumbo entró en crisis, lejos de convertirse en una oportunidad para los campesinos que dependen aún de estos cultivos, como lo propuso Petro, esto terminó siendo un problema, puesto que el hambre y las necesidades pasaron a estar en el orden del día.

Esto llevó a las comunidades de la zona a anunciar un paro campesino para reclamarle al Gobierno la implementación de un verdadero programa de sustitución, la creación de viveros con tres millones de plántulas de cacao, café y aguacate, y la garantía de alimentos para las familias.

La entonces ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, les aseguró a los líderes campesinos que desde el Gobierno Nacional estaban preparados para “realizar la inversión más grande de la historia de Colombia” en el tema de la agricultura. Sin embargo, la mesa que se instaló desde marzo para llegar a acuerdos y buscar soluciones a la crisis, sigue sin lograr avances y la amenaza de paro se mantiene latente, porque las necesidades de las familias cultivadoras de coca no se han resuelto.

De hecho, algunos líderes aseguraron recientemente que existe el riesgo de una resiembra de hoja de coca, pues se estaría dando una reactivación del negocio.

Es decir, dos años después, la propuesta que les hizo Gustavo Petro a los campesinos sigue lejos de empezar a cumplirse, por los vacíos del mismo Gobierno y no por la falta de decisión de las comunidades.

Industrialización, en veremos

Junto con la reapertura de la frontera con Venezuela, otra de las grandes apuestas que hizo Gustavo Petro durante su campaña en Norte de Santander fue la industrialización.

“Nos hemos constituido en la fuerza política que es capaz de sacar a Cúcuta y a Norte de Santander del hambre y volver a Cúcuta, quizás, una de las ciudades más ricas de Colombia. ¿Cómo? La palabra clave es industrialización”, le dijo Petro a La Opinión en noviembre de 2021.

Según su propuesta, el desarrollo industrial de esta zona del país lo podían garantizar los 13 millones de habitantes que están al lado y lado de la frontera. Además, dijo que Cúcuta tenía un crecimiento muy importante en la industria de las confecciones de cuero y telas que debía ser la base fundamental para la industrialización.

En ese sentido, habló de no cobrar impuesto de renta a las empresas exportadoras, no cobrar cotización al salario mínimo ni a los empresarios ni trabajadores, para que esto no se convirtiera en una barrera para la generación de empleo, y propuso bajar costos financieros y de energía eléctrica, entre otros beneficios.

No obstante, esto no ha sido hasta ahora una realidad, según lo manifiestan los mismos gremios a los que Petro les hizo la promesa. Freddy Santander, presidente de la Corporación de Industriales de Calzado y Similares (Corpoincal), aseguró que nada de esto se ha cumplido.

Dijo que, por el contrario, las tarifas de energía cada día son más altas y solicitar un crédito en un banco es muy difícil, además de que los impuestos siguen siendo los mismos, e inclusive más costosos.

“El sector calzado y de marroquinería está ahorita con los ánimos por el piso. Muchas empresas han cerrado y muchas están trabajando a media marcha. Empresas que normalmente producían entre 5.000 y 6.000 pares de calzado semanales, hoy en día están solamente produciendo 1.500 a 2.000 pares, porque no hay los pedidos suficientes. Se han disminuido casi en un 70% los pedidos que uno traía de una feria. Nos estamos es sosteniendo”, aseguró.

Agregó que en el gremio han tenido que sacrificar rentabilidad, para poder seguir trabajando, pero aun así no han podido sostener muchos empleos y estos se han perdido.

Desde la Comisión Regional de Competitividad, por su parte, aseguran que se ha avanzado un poco en el plan que ha planteado el Gobierno en materia de industrialización, pero no al ritmo que necesita la región.

José Gabriel Román, director de esa entidad, explicó que la política de reindustrialización del Gobierno Nacional tiene priorizadas cinco apuestas y Norte de Santander le ha apuntado a tres, de acuerdo con las capacidades instaladas en el territorio.

“En agroindustrialización y soberanía alimentaria, línea priorizada en el plan de internacionalización de Norte de Santander, se creó el centro de industrialización lácteo. En transición energética se han dado las condiciones que han permitido tener parques solares interconectados a la red nacional de energía eléctrica y en territorios y su tejido empresarial se creó el Centro de Reindustrialización del sector moda, en un trabajo articulado con la Cámara de Comercio de Cúcuta”, explicó.

Aun así, Román considera que es necesario seguir trabajando en los instrumentos que permitan mejorar los factores de producción como: capital y financiamiento, capacidades humanas, tecnología, infraestructura y conectividad, entre otros.

Y aunque Petro aseguró en su momento que “la política de industrialización es una contra a la violencia, porque está planteando actividad productiva, laboral, opción de prosperidad”, en Norte de Santander, la inseguridad y el accionar de los grupos al margen de la ley se han convertido en un factor en contra para cumplir los planes del Gobierno.

En el Catatumbo, por ejemplo, el Eln y la disidencia de las Farc tienen en jaque a los palmeros y algunas plantas extractoras han tenido que cerrar operaciones porque se resisten al pago de las extorsiones. Con ese escenario, una industrialización no se ve viable, al menos en el corto o mediano plazo.

Por ahora, el turismo no es alternativa

En diálogo con La Opinión, a finales de 2021, Gustavo Petro aseguró que había llegado el momento de un nuevo contrato social cuya base es la descarbonización de la economía.

“Guste o no nos guste, la humanidad, para poder sobrevivir, tiene que desligarse del petróleo y del carbón. Lo que he propuesto es cesar exploraciones de petróleo y eso nos da 12 años de consumo interno y cero exportaciones. Esos recursos se podrían reemplazar con turismo, en el corto plazo, después con agroindustria e industria. El principal requisito para que ese turismo crezca a esa magnitud, es la paz”, manifestó.

En ese escenario, Norte de Santander no era la excepción. Sin embargo, en estos primeros dos años de gobierno, el departamento no ha presentado las condiciones para impulsar el turismo como una opción distinta a la economía extractivista y todo por cuenta de la inseguridad.

A pesar de que hay un cese al fuego con los principales grupos armados, las hostilidades persisten y delitos como la extorsión y el secuestro son amenazas latentes en el territorio. A eso se suman las difíciles condiciones de inseguridad en el área metropolitana de Cúcuta, que han puesto a esta zona en boca del país.

Stella Murillo, representante de la junta directiva de Anato capítulo oriente, aseguró, justamente, que debido a los difíciles problemas de orden público y seguridad que registra la capital de Norte de Santander, en sus diferentes aspectos, el turismo ha decaído de manera considerable.

Dijo que, de acuerdo con las estadísticas de Anato y las encuestas que periódicamente hacen en el sector, hay un decrecimiento en el turismo entre el 15 y el 20%, porque “en estos momentos todo el mundo está asustado”.

