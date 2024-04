Esta es la razón por la que piden decretar la 'muerte política' del representante Jairo Cristo

Esta es la escritura que constaría que los aportes de Postobón fueron dirigidos al Partido Cambio Radical y no a los candidatos.

Con relación a los aportes de campaña que aparecen en sus informes, el representante señaló que ninguna de las dos empresas que se mencionan le giró directamente recursos a su proyecto, sino que fue a través del partido que se hicieron las contribuciones.

“Directamente Postobón nunca me giró recursos para mi campaña. Nunca me he sentado con ellos ni con esa industria. No existe consignación alguna de que esas empresas me hayan dado plata a mí directamente. A mí la plata me la dio fue el partido”, insistió.

Entre tanto, recordó que la proposición que fue votada no se aprobó y por esa misma razón dijo que no hay cómo demostrar de qué forma se benefició, si el impuesto finalmente entró en vigencia.

“La proposición que fue votada no se constituyó en ley. Además, yo no quería proteger la industria; como dice la proposición, lo que yo quería era no afectar el bolsillo de los colombianos, porque los ciudadanos de los estratos más bajos son los que consumen gaseosas y al finalizar el año 2023 la inflación estaba desbordada”, sostuvo.

La demanda contra el congresista nortesantandereano fue radicada ante el Consejo de Estado el lunes, pero todavía no es admitida.

