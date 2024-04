Esto es lo que pasará con los elegidos por el partido Creemos, ahora que le quitaron la personería

El Consejo de Estado le sigue poniendo freno a la proliferación de partidos políticos que se presentó en las pasadas elecciones locales y regionales, y que permitió tener en juego a 36 organizaciones que avalaron candidatos a título propio o en coalición.

En una reciente decisión, el alto tribunal anuló la personería jurídica del partido Creemos, fundado por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el cual se convirtió en su plataforma para las elecciones presidenciales de 2022.

Según quedó consignado en la sentencia de única instancia proferida la semana pasada, en este caso se incurrió en una “falsa motivación”, toda vez que el partido de Fico no participó en las elecciones al Congreso de la República en 2022, al no inscribir candidatos para esa contienda porque no consiguieron las firmas necesarias.

Entre tanto, la figura de la adhesión a la que apelaron para sustentar su derecho a funcionar como partido, teniendo en cuenta el respaldo que le brindaron a candidatos del Centro Democrático, “no se considera admisible para ser usada por los grupos significativos de ciudadanos y tampoco para reunir los requisitos necesarios para la obtención del mencionado atributo”.

“La Sala concluye que el grupo significativo Creemos Colombia no tenía vocación de permanencia ni fue conformado para participar en otras contiendas electorales diferentes a las que le dio origen, esto es, la candidatura del señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga para la Presidencia de la República periodo 2022-2026”, reza un aparte del fallo.

Allí los magistrados agregan que el Consejo Nacional Electoral incurrió “en una falsedad” al sustentar su decisión en que las agrupaciones políticas Creemos y Creemos Colombia cuentan con una amplia trayectoria en la política del país, puesto que este no es un factor contemplado a nivel constitucional o legal para definir la personería jurídica.

“(…) esos grupos significativos de ciudadanos se constituyeron para participar en las elecciones a la Alcaldía de Medellín y a la Presidencia de la República, y no tenían como finalidad la participación en las elecciones para el Congreso de la República, toda vez que no inscribieron un comité, recolectaron firmas, suscribieron una póliza de seriedad ni presentaron lista de candidatos para dicha contienda”, agrega la sentencia.

La semana anterior, el Consejo de Estado también dejó sin piso la personería jurídica del partido político Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López Obregón, por las mismas razones, y en marzo ya lo había hecho con el partido Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo.

¿Qué pasará con los elegidos?

Creemos equipo Fico fue uno de los partidos políticos nuevos que jugó un papel protagónico en las elecciones regionales de octubre de 2023 y sus resultados fueron contundentes.

De los candidatos que postuló logró elegir a siete gobernadores con aval propio y en coalición, 43 alcaldes y 150 corporados, es decir, diputados, concejales y ediles, en las mismas circunstancias.