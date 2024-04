Caso del millonario embargo al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, podría llegar al CNE

Luego de que se conociera que el Juzgado Quinto Penal Municipal negara la acción interpuesta por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por una presunta violación a sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la rectificación de información, tras la divulgación de una millonaria deuda que habría adquirido en campaña y por la cual un juzgado ordenó embargarlo; el abogado demandante anunció que radicaría ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de investigación por no reportar esos dineros.

“El lunes (hoy) estaremos radicando ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud de investigación por presuntamente no reportar dineros a Cuentas Claras en la campaña a la alcaldía de San José de Cúcuta para que sea este órgano el competente en determinar si se reportaron o no estos dineros”, dijo el abogado de la demanda, José Botello.

Sobre esto, La Opinión revisó el aplicativo de Cuentas Claras del CNE, que es donde los candidatos deben reportar los ingresos y gastos de la campaña electoral y, además de que el nombre de Ever Javier Arias Ibarra no aparece por ningún lado, solo hay reportados $628’460.291; una cifra mucho menor a la que le habría hecho este acaudalado prestamista.

$1.000 millones: la enorme deuda del alcalde

Esta historia que tiene bajo la lupa a Jorge Acevedo comenzó cuando se divulgó a través de las redes sociales una letra de cambio en la que habría quedado establecida esta deuda por 1.000 millones de pesos que Ever Javier Arias Ibarra presuntamente le prestó al hoy alcalde para financiar su carrera electoral.

Ante esta situación, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta ordenó embargar al burgomaestre por $1.600 millones.

Jorge Acevedo insistió en que esta supuesta letra de cambio es falsa e interpuso una acción de tutela, en la que inclusive vinculó a varios medios de comunicación por informar sobre el fallo del juzgado, argumentando que estaban vulnerando sus derechos fundamentales al buen nombre y la honra.

Sin embargo, el pasado 27 de abril el Juzgado Quinto Penal Municipal negó la acción interpuesta por el mandatario municipal. La Opinión intentó recoger la versión de la primera autoridad municipal, pero no fue posible obtener respuestas.

El abogado del demandante José Botello celebró la declaratoria de improcedencia al recurso que interpuso el alcalde y lo calificó como la prueba de que nunca se le violaron sus derechos fundamentales.

Investigación de la Fiscalía

En el fallo del Juzgado Quinto Penal Municipal también solicitan compulsar copias a la Fiscalía y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander para que indaguen si con la filtración del proceso se incurrió a algún delito o alguna falta disciplinaria.

El abogado informó que impugnaría ese fallo al no estar de acuerdo con que el juez solicitara una investigación por parte de la Fiscalía y la Comisión de Disciplina.

“No estoy de acuerdo en que compulsen copias ni ante la Fiscalía ni a disciplina para que investiguen, porque si se logró demostrar que no se vulneró la honra y el buen nombre del alcalde, entonces tampoco viene al caso que compulsen esas copias. Esa información no la filtró la defensa ni mi cliente, sino que hay una plataforma de la rama judicial que es pública y cualquier persona puede entrar”, expresó Botello.

Para Botello esta acción busca obligarlo a abandonar el caso de su cliente, Ever Javier Arias Ibarra.

“Me quieren constreñir para que me llene de temores y que no continúe con el proceso. Igual quiero contar que me han llegado amenazas de diferentes índoles para que no siga haciendo mis labores”, manifestó Botello.

¿Qué sigue ahora?

La demanda enfatizó en que el proceso de embargo por la deuda de los $1.000 millones continuaba de manera regular.

“El proceso continúa de manera normal donde él (alcalde) tiene la oportunidad de contestar la demanda. Él salió de manera apresurada a decir que la letra era falsa. Luego de eso yo mandé a hacer las pruebas de rigor, que son la prueba de la huella dactilar y salió 100% real a través del perito calificado”, insistió el abogado.

Sobre esto, Botello suministró a este medio de comunicación una prueba de dactiloscopia en la que, supuestamente, confirma que sería la huella del alcalde.

Más investigaciones

Esta no ha sido la única investigación en la que está envuelto el alcalde de Cúcuta.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación anunció que investigaría al burgomaestre por presunto abandono de cargo, tras el viaje a Europa en el que aún no existe claridad sobre lo ocurrido en esa comisión.

