Agricultores de Agualasal son los legítimos dueños de la tierra: familia González

Lo que nosotros estamos pidiendo al Gobierno es una compensación por el daño que nos hizo la guerrilla, porque sí fue un daño psicológico y un trauma económico para la familia haber tenido que salir de esas tierras, aseguró González.



Insistió en que no están pidiendo que saquen a la gente que ocupa hoy las tierras de Agualasal, “porque nosotros ya somos personas mayores que no estamos en capacidad de explotar esa tierra. No estamos pidiendo tierra porque no podemos trabajarla”, dijo.



Añadió que lo que quieren es una compensación y esa nos la da el gobierno. “La gente que está allá es la legítima propietaria ahora, porque el gobierno les parceló y les dio y ellos pagaron, deben seguir allá tranquilos”.

González le dijo a La Opinión que lo único que les están pidiendo a los actuales propietarios de las parcelas en la vereda Agualasal es les permitan hacer una visita al lugar conjuntamente con representantes de la Unidad de Restitución de Tierras, programada dentro del proceso que lleva esta entidad para reclamar la compensación. “Si a eso se le da trámite se van a resolver muchas cosas, porque ellos (los actuales propietarios) van a poder solicitar sus créditos bancarios, y porque se les levantarán las medidas cautelares que hoy existen para sus predios”.



“Finca sí fue invadida”

El representante de la familia González Quintero trajo a colación, para justificar la indemnización que están reclamando, (y sin dar nombres) que la Finca La Palma sí fue invadida con el apoyo de la guerrilla.

“Aclaramos que no todos los propietarios actuales participaron de esa invasión”.