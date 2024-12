¿Cuáles son los efectos que tendría la reforma al Sistema General de Participaciones?

Por eso, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, se unió a los llamados de preocupación, destacando los peligros que traerá a futuro la iniciativa del Gobierno.

“Equivale a más del 3% del Producto Interno Bruto, una cifra muy grande que seguramente generará mayor inflexibilidad en el gasto y que apretará aún más el limitado espacio fiscal con el que cuenta hoy el Gobierno Nacional”, explicó el dirigente gremial.

Mejía también señaló que aunque el principal objetivo del proyecto es aumentar la autonomía de las entidades territoriales y continuar con la descentralización, la reforma realmente no apunta a esos aspectos en particular.

“Primero, está el fortalecimiento de los ingresos tributarios, los ingresos propios, un punto que no toca esta reforma y que realmente es la fuente fundamental de autonomía a nivel territorial; segundo, las capacidades institucionales a nivel local, es una reforma en este caso homogénea, que no considera las diferencias de las capacidades locales en los diferentes municipios y departamentos del país; y tercero, no hay un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia”, concluyó.

Entre los impactos que podría traer esta reforma, el director de Fedesarrollo destaca que generaría un aumento en el riesgo de las finanzas públicas, un aumento en las tasas de interés de la deuda pública y un deterioro en el precio de otros activos como la moneda local.

