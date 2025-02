Proponen que el Catatumbo tenga un gerente o un padrino

Una completa radiografía sobre la realidad que se vive hoy en el Catatumbo, Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta, por cuenta de la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, y cuyas soluciones no se ven reflejadas todavía en los decretos de la Conmoción Interior, fue la que recibieron ayer los integrantes de la comisión accidental de la Cámara de Representantes que sesionó en la ciudad.

Durante una audiencia pública que se extendió por más de cuatro horas, los congresistas le dieron la palabra a las asociaciones de campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, empresarios, gremios, alcaldes, al gobernador de Norte de Santander, la academia, entre otros invitados, quienes coincidieron en que la declaratoria hecha por el Gobierno puede ser la oportunidad que ha estado esperando por décadas esta región, pero siempre y cuando haya voluntad política y un verdadero compromiso.

En ese sentido, insistieron en que una de las primeras condiciones que se debe cumplir es garantizar el retorno de las 53.444 personas que hasta el pasado 4 de febrero habían tenido que salir huyendo de sus territorios para proteger sus vidas.

“No puede haber Pacto Catatumbo sin gente. El retorno de las poblaciones debe estar acompañado y verificado, ser seguro y colectivo. El Estado debe garantizar el retorno de las comunidades, de los líderes sociales, así como de los firmantes de paz”, manifestó durante su intervención Yajaira Sáenz, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo.

El presidente de la comisión accidental, el representante Duvalier Sánchez, coincidió en que una de las principales preocupaciones que se expuso ayer por parte de los diferentes sectores es el retorno, pues dijo que hay muchas familias que quieren devolverse a sus hogares, pero hasta ahora el Gobierno no ha marcado una hoja de ruta segura y clara para que eso sea posible.

“Todos coinciden en que no hay garantías hoy para que las comunidades desplazadas puedan retornar a sus territorios. Eso es lo ideal, pero se necesitan garantías para el regreso a clases, seguridad en la movilidad y en el retorno a las actividades productivas en el campo, porque todavía hay enfrentamientos, asesinatos selectivos. Es por eso que lo que se le pide al Gobierno es crear los retornos seguros”, señaló el congresista.

Decretos inconsultos

Otro de los puntos en los que los participantes de la audiencia pública le hicieron énfasis a los representantes a la Cámara que están encargados de rendir informe sobre la declaratoria de Conmoción Interior, es que faltó una mayor concertación y diálogo con las comunidades antes de decretar la figura constitucional y los decretos que se vienen expidiendo por parte del Gobierno, con las medidas que se van a implementar en el territorio.

Un representante de la Asociación Ñatubaiyibarí manifestó, por ejemplo, que es muy importante que la voz y la mirada de la población indígena que también se está viendo afectada sea tenida en cuenta y por eso le pidió a los congresistas que las acciones a implementar en el marco de esta Conmoción se concerten con esa comunidad.

“Es muy importante que todo lo que tenga que ver con nuestro territorio se concerté con las autoridades indígenas, pero también de la mano con las alcaldías municipales para que puedan llevar los proyectos a la población indígena”, planteó.

Desde Ascamcat manifestaron, igualmente, que todo lo que ha rodeado la Conmoción Interior se ha desarrollado de manera inconsulta en el territorio.

Por su parte, la ANDI, seccional Norte de Santander, expresó que hasta ahora ellos no han sido invitados a entender el alcance de la Conmoción Interior.

“Tampoco han sido socializados con nosotros los decretos anteriores y mucho menos los que salieron hoy, y aunque creemos que hay una buena voluntad del Gobierno para solucionar los temas, los decretos que hasta ahora conocemos lo que hacen es aumentar la incertidumbre jurídica en el territorio”, dijo Francisco Unda, gerente de la ANDI en el departamento.

El dirigente gremial consideró, además, que las medidas que se han anunciado hasta ahora por parte del Gobierno Nacional para hacerle frente a la crisis humanitaria que registra el Catatumbo, están lejos de solucionar las problemáticas reales de hoy.

“Estamos convencidos, y lo hemos dicho muchas veces, y creo que todas las voces del departamento coincidimos en eso, y es que no será posible el control del territorio en el largo plazo y que este sea sostenible, si en el Catatumbo no se realizan las inversiones necesarias, que no son nuevas y no se podrán realizar en seis meses, pero tienen que comenzar”, sostuvo.

Con Unda coincidieron los representantes a la Cámara por Norte de Santander Diógenes Quintero y Jairo Cristo, quienes también fueron enfáticos en que las disposiciones que se han adoptado hasta ahora, no ofrecen una acción contundente para atender la crisis y resolver la problemática social de años en el Catatumbo.

“Vemos que estos decretos no están dando alternativas de solución a la problemática que se presenta, por ejemplo, el tema de los combustibles que salió en el decreto de ayer; el teletrabajo, las medidas para los hoteleros, y así muchas otras medidas”, expresó el representante Cristo.

Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta también hicieron un especial llamado de atención frente al decreto 119 expedido por el Ministerio de Trabajo y por medio del cual el Gobierno adoptó medidas especiales de protección en el ámbito laboral y estableció el trabajo en casa como la principal herramienta para el sector privado durante la vigencia del estado de Conmoción Interior.

Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la entidad, indicó que el estudio de necesidad y pertinencia de los decretos debería ser directo, pues está sucediendo algo y es que, en teoría, hoy todas las empresas privadas deberían tener a sus trabajadores en casa, lo cual genera unos efectos desde el punto de vista económico “que a nosotros no nos conviene como sectores productivos”.

Las propuestas

El encuentro de la comisión accidental de la Cámara sirvió también para poner sobre la mesa algunas propuestas, como la que hizo el representante Diógenes Quintero, de la curul de paz del Catatumbo, quien planteó que así como se definió un comandante militar para el Catatumbo, también debería designarse un gerente que sería el encargado de estar al frente de las decisiones administrativas y de responder porque la inversión social prometida se cumpla.

Esta idea también es respaldada por su compañero de corporación Duvalier Sánchez, quien dijo que esto es muy pertinente, pues sería la forma de ponerle un “doliente” al Pacto Catatumbo, que es la apuesta de transformación que tiene el Gobierno para esta región.

“Si esto no tiene un doliente los ministros se dispersan, vuelven a sus problemas nacionales y nadie se queda apadrinando y exigiendo resultados. Es más, si no es un gerente, que nombren un ministro, ahora que hay cambio de ministros. La bancada de Norte de Santander podría reunirse y proponer un ministro para la región y que ese ministro sea el padrino del Pacto Catatumbo”, planteó el congresista.

Sánchez coincidió con todos los asistentes a la audiencia, que en la región lo que en realidad debe haber es un plan con acciones, programas, recursos, presupuesto, pero también responsables que hagan los seguimientos.

“Eso puede garantizar que, efectivamente, la expectativa ante la crisis se transforme en una oportunidad y esa oportunidad de verdad se vea en obras reales que empiecen a transformar el Catatumbo y Norte de Santander”, aseguró.

Senado escuchó a los alcaldes

Paralelo a la sesión de la comisión accidental de la Cámara de Representantes, en la Gobernación de Norte de Santander también estuvieron reunidos ayer los integrantes de la comisión accidental del Senado para escuchar a los alcaldes del área metropolitana.

El propósito del encuentro era atender las inquietudes que les asisten hoy a los mandatarios, en relación con la atención humanitaria de los desplazados del Catatumbo, la cual ha recaído sobre sus administraciones y desbordado todas las capacidades.

En esa medida, el principal planteamiento que se hizo fue el tema de recursos para continuar haciéndole frente a la crisis y a la presencia masiva de población afectada, pues la mayoría sigue sin poder retornar a sus territorios por la falta de garantías.

