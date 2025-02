No podía tener de jefe a un maltratador de mujeres: exministro Correa habla sobre Benedetti y su salida del Gobierno

No vi venir lo que pasó en el Consejo de Ministros: Correa

Además, Correa se refirió a que en su momento la llegada de Jorge Rojas (que también renunció) le daba tranquilidad a una parte importante del gabinete porque sentían que podían tener un mejor diálogo con el presidente Petro.

Pero cuando se hizo público el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial, tomó por sorpresa a varios y fue la copa que derramó el vaso.



“Yo sí pienso que uno tiene que dar una señal al país, que uno tiene derecho a no estar de acuerdo con todo y que no todo puede ser materia de un pacto (...) Un maltratador de mujeres no es aceptable y los feminismos no matan hombres”, dijo Correa en la entrevista con Duzán.

Esto último que dijo el exministro Correa en referencia a una de las defensas de Petro hacia Benedetti en las que dijo que “hay feminismos que también matan a hombres y hombres, millones, que matan a mujeres”.

Juan David Correa fue editor del libro de Petro publicado por Planeta titulado “Una vida, muchas vidas”. Además, fue periodista de El Espectador y Semana y director literario de esa editorial.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .